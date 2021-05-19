〈國內疫情升溫〉唐鳳推簡訊實聯制 免填個資5秒鐘完成

本土疫情蔓延，雙北防疫三級警戒，政府呼籲民眾減少外出，並加強實聯制，行政院今 (19) 日推出「簡訊實聯制」系統，政務委員唐鳳指出，民眾只要花 5 秒鐘，掃描店家或公務機關提供的 QR Code 就可以順利完成，不用再填寫個人資料，以減低病毒傳播的風險。

行政院政委兼發言人羅秉成轉述，蘇揆日前緊急召開記者會，將雙北防疫提升至三級警戒，當天下午於指揮中心邀集地方首長召開視訊會議時，高雄市長陳其邁提議，可開發實聯制 QR Code，與蘇揆想法不謀而合，希望讓店家使用實聯制更快速便利。

唐鳳說明，第一種方法，民眾持手機掃描店家的 QR Code、按下連結、發送簡訊，只要短短 5 秒鐘，店家確認送出的簡訊後，就算完成實聯制的動作。第二招則是 Line 的部分，使用「疾管家」官方帳號進行，開啟掃描功能，掃描店家 QR Code，按下連結並發送簡訊。

唐鳳指出，第三招，若民眾手機沒有照相功能，只要打開簡訊功能，在收件人輸入 1922，訊息欄位輸入店家代碼，並按下發送簡訊即可完成。唐鳳強調，簡訊完全免費，由電信業者完全吸收。

唐鳳表示，簡訊實聯制系統將先由中央政府機關開始實施，歡迎民間業者加入，目前並不會強迫所有業者跟進。此系統不僅省時、防疫，一旦發現確診者，也可以透過系統追蹤足跡，迅速掌握相關接觸者。