〈國內疫情升溫〉台大醫院10員工染疫 政院：40萬劑AZ疫苗下午運抵台灣

北市台大醫院今 (19) 日證實，有 10 名員工採檢 COVID-19 陽性，但不是院內感染事件，台大今起停止所有常規手術、門診降載。此外，由於國內本土疫情嚴峻，AZ 疫苗存量相當吃緊，行政院中午傳出好消息，新一批約 40 萬劑下午將運抵台灣，由 COVAX 平台供應。

行政院發言人羅秉成表示，疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午向行政院長蘇貞昌報告，透過 COVAX 平台採購的疫苗，約有 40 萬劑的 AZ 疫苗已在凌晨 3 點左右從阿姆斯特丹起飛，預計下午 4 點抵達台灣。

此外，新北亞東醫院昨天傳出院內傳染，一名患者搶救無效身亡，台大醫院今天召開視訊記者會，公布採檢結果，院內共有 10 名員工確診新冠肺炎，最初發燒的是工務室員工，未與病患接觸，並非院內感染事件。

台大指出，據悉，當中有人有萬華地區足跡，目前除工務室外，也會往前匡列 7 天，從 5 月 10 日開始追查，調查其他曾有足跡的院區，以進行環境採檢及消毒。

台大表示，希望有更多時間處理此案，因此，今天起即刻停止所有常規手術、新病人入院及進行門診降載，同時將進行全院同仁普篩。台大強調，若非急重症者請勿到台大急診，疑似新冠病例也請到其他醫院，以保留量能治療其他急重症。