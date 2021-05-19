比特幣正面臨崩跌 分析師：有利黃金繼續上揚

隨著黃金價格回到 200 日均線上方，一些分析師認為，由於加密貨幣正在暴跌，將相對推升黃金的漲勢。

比特幣為首的加密貨幣過去一周崩跌，周三 (19 日) 跌勢加劇，比特幣跌破 4 萬美元關卡，以太幣也失守 3000 美元防線，兩種主要貨幣均較歷史高點大跌 3 成以上。

Swissquote 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 指出，金價的上漲與比特幣的崩潰趨勢一致。在馬斯克多則推文助陣下，比特幣拋售加劇。

一些分析師表示，比特幣的新動盪正在讓一些投資者望而卻步，黃金再次成為一種有吸引力、且表現穩定的避險資產。

高級大宗商品策略師 Mike McGlone 周二發表報告認為，隨著比特幣重回地表，黃金正在回溫，來到自 2018 年觸底以來向上的 50 周移動平均線，可能正處於反彈初期。

他認為，這一新動能有望將金價推升回每盎司 2000 美元，但投資者宜關注加密貨幣情勢。對黃金的牛市來說，比特幣成為最大的阻力。

Ozkardeskaya 雖然樂觀看待目前金價發展，但她認為，黃金必須先穩守住 1850 美元的支撐位，然後才能在 1900 美元的水準上穩定運行。

多位分析師同意，金價今年表現不佳，比特幣是重要因素。

Murenbeeld & Co 研究主管 Chantelle Schieven 表示，比特幣的上漲使黃金的市場價值降低了 2.5%。研究公司 CrossBorder Capital 上個月發布報告認為，比特幣可能使黃金的公允價值降低了 159 美元。