Bernstein：加密貨幣總市值突破2兆美元 快追平黃金這項指標

研究機構 Bernstein 統計，加密貨幣總市值已經突破 2 兆美元，幾乎快追平以私人投資為目的持有的黃金部位，顯示不少人用加密幣來分散股票風險和對抗通膨。

加密貨幣支持者長期宣稱比特幣是黃金替代品，而 Bernstein 這項統計數據似乎成了多頭派最有力的論據。該公司說：「投資人需要找到可以規避貶值風險的收益來源，又能作為高通膨時代分散股票風險的資產。加密貨幣或許正是具有這項潛力的資產。」

但 Bernstein 也說，如果把金飾納入統計，黃金市場規模逼近 8 兆美元，幾乎是加密幣規模的四倍。

此外，加密貨幣無法一概而論，例如比特幣主要被當成保值的工具，但以太幣 (ETH) 卻不只是一種投資。

一些操盤手曾提及比特幣的保值效果，BlackRock 全球收益投資長 Rick Rieder 曾說，比特幣的功能性優於黃金，用比特幣交易比拿金條交易還方便。

但是比特幣的長期價值依然受到質疑，尤其是面臨監管和環保壓力。Bernstein 分析師 Harshita Rawat 樂觀表示，目前無論是機構 / 零售接納程度、美元投資額、流動性還是產業人才，比特幣和整個加密貨幣都已經發展到一個轉捩點，等到比特幣克服監管和過於耗電的問題，將有取代黃金的機會。

Bernstein 另一名分析師 Inigo Fraser-Jenkins 則比較謹慎，認為比特幣還需要很長一段時日，才足以證明自己的避險作用。