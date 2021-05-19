融程電Q2營收估續創高 全年將顯著成長

工業電腦廠融程電 (3416-TW) 今 (19) 日召開線上法說，董事長呂谷清表示，在車用及倉儲物流專案大單持續出貨下，第二季營收將較第一季成長，續創單季新高，全年營收也可望維持顯著成長。

呂谷清表示，今年成長動能還是來自去年拿到的賓士車檢專案，以及 Honeywell 倉儲物流長單，持續穩定出貨，今年以來兩大客戶貢獻營收合計達 5 成。

除了賓士跟 Honeywell，融程電也拿下美國醫療器材龍頭美敦力 (Medtronic) 的訂單，應用在麻醉監控，預計明年第一季起放量；同時，也在跟德國車廠洽談電動車車檢平板訂單。

融程電也切入強固型筆電產品，年中將送樣給客戶認證，呂谷清看好，強固型筆電會是下一個成長動能，未來可望帶動營收大幅成長，甚至翻倍跳增。

針對目前市場面臨缺料問題，呂谷清表示，原本預期第二季會有影響，但料有追上，目前出貨正常，下半年缺料會比較舒緩，但零組件價格上漲，仍會對毛利率產生壓力。

因應成本上漲，融程電首季已針對通路客戶產品報價調漲 1 成，但 ODM/OEM 客戶訂單則要到下一階段才會反應。

呂谷清預估，第二季營收將季增，並年增 5 成以上，續創新高，下半年成長趨勢延續，全年顯著成長，且若新台幣匯率維持 28 元估算，全年毛利率可望達 35%。

以今年產品營收占比來看，融程電預估，車輛檢測及電動車約 31%、倉儲物流 25%，石油燃氣及公共安全 20%、工廠自動化 10%，醫療保健、軍事船舶航空則各占 7%。