南寶下半年營運加速反彈 積極尋找各事業群購併機會

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 今 (19) 日召開法說，南寶看好，隨著一線運動品牌新鞋款將於第二季起陸續推出，營收可望續揚，漲價效益也將於第二季陸續發酵，下半年營運可望加速反彈成長；南寶也說，目前正積極尋找各事業群購併機會。

南寶今年第一季黏著劑營收較去年同期成⾧ 13%，塗料與建材業務則較去年同期成⾧ 28%，黏著劑、塗料與建材業務營收占比分別為 72%、25%；今年第一季營收為 42.9 億元，較去年同期成⾧ 15%，為歷年同期新高。

南寶指出，隨著一線運動品牌推出新鞋型，第二季營收預期將回到 2019 年同期、也就是疫情前水準，且將較第一季季增約 4-6%、甚至更高，下半年營收可望加速反彈、強勢成長。

針對工業用、衛材用、膠帶與標籤用及其他用膠，南寶表示，將採取「Golden Sample」策略，尋找符合應用市場需求強勁、南寶擁有市場領先的創新產品解決方案、具有競爭力的生產效率等三大方向明星產品，目前此策略已取得初步成效，今年可望為營運增添動能。

碳纖維業務方面，南寶淮安廠今年已獲筆電組件及汽車內部裝飾件訂單，筆電訂單將於 6 月起穩定貢獻營收，也有另一家筆電外殼客戶正在開模具中，第三季開始出貨。

對於原物料價格上漲，南寶表示，今年 1 至 4 月逐漸影響成本，但已反映到各產品線價格上，預期第二季產品價格調漲將逐步生效，原物料價格上漲的影響將會減弱。

南寶今年 3 月中併購一家位於澳洲的防水建築材料廠，其營收大約為公司澳洲建材營收的 10%，此次併購將於第二季開始貢獻營收與獲利。南寶也說，目前經濟環境創造許多投資機會，正積極尋找各事業群購併機會。

南寶今年資本支出規劃約 12-13 億元，主要是用於台灣南寶研發總部大樓、添購機器設備、佛山南寶擴產等支出。