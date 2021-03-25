〈南寶法說〉去年賺逾一個股本 擬配息7元寫新高

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 今 (25) 日召開法說會，公布去年財報，全年稅後純益 12.2 億元，年減 0.7%，每股純益 10.12 元；董事會並通過擬配息 7 元，寫歷史新高，現金殖利率達 4.3%。

南寶去年第四季營收 44.61 億元，季增 11.2%，年減 1.4%，毛利率 28.6%，季減 1.2 個百分點，年增 1 個百分點，營益率 11.1%，季減 0.8 個百分點，年增 0.8 個百分點；稅後純益 3.48 億元，季減 13.4%，年增 3.5%，每股純益 2.89 元。

南寶去年營收 155.51 億元，年減 9.1%，毛利率 28.1%，年增 0.5 個百分點，營益率 9.7%，年減 0.1 個百分點；稅後純益 12.2 億元，年減 0.7%，每股純益 10.12 元。

南寶董事會並決議，每股擬配發現金股利 7 元，優於前一年的 6 元水準，且創歷史新高，現金股利配發率達 69%，若以今日收盤價 162.5 元計算，現金殖利率達 4.3%。

南寶指出，去年第四季所有事業群營收均較第三季顯著成長，其中，鞋材業務方面，全球運動鞋品牌的實體零售店面重啟營業，且電商銷售成長強勁，加上中國運動鞋銷售恢復至 2019 年水準，帶動營運表現。