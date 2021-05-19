利空連環爆 全球加密貨幣總市值單週蒸發逾6000億美元

CoinGecko 數據顯示，過去 1 周內，其所追蹤的 7000 多種加密貨幣總市值縮水超過 6000 億美元，至 1.88 兆美元。其中，市值首位的比特幣周三 (19 日) 重挫約 11%，跌破 40000 美元關卡。

(圖：Bloomberg)

在機構投資人及散戶追捧下，短短 2 個月內，全球加密貨幣總市值翻倍成長，並在 4 月初首度站上 2 兆美元。

然而，近來馬斯克針對比特幣發表的利空言論，加上傳出美、中監管單位即將出手打壓加密貨幣的消息傳出，接連衝擊投資人對加密貨幣市場的樂觀情緒。

Oanda 高級市場分析師 Jeffrey Halley 認為，對比特幣來說，40000 美元大關為一「關鍵水平」，至於未來是否繼續下跌至 30000 美元，也不是不可能。

彭博資訊 (Bloomberg Intelligence) 大宗商品策略師 Mike McGlone 指出，比特幣測試了 200 日移動平均線，且較 120 日均線乖離程度為去年以來最大。他認為今年比特幣均價將徘徊於 49000 美元左右。

另一方面，市值次高的以太幣近期也陷入停滯。截稿前，以太幣 24 小時內跌幅近 19%，暫報 2856.15 美元。比特幣 24 小時內跌幅逾 13%，暫報 39364.16 美元。

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