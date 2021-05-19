比特幣利空罩頂跌破4萬美元 專家預測落底不遠 以太幣、狗狗幣也下滑

中國加強監管等利空消息導致比特幣跌勢不止，台灣周三 (19 日) 中午 12 時 30 分左右跌破 4 萬美元整數關卡，從 4 月中旬空前高點回跌 39%。不過有專家認為，比特幣歷經這波下跌後，底部或許已經浮現。

比特幣盤中最低報 38966.54 美元，截稿前報 39306.21 美元，是 2 月 9 日跌破 4 萬美元迄今首次跌破此一整數價位。

比特幣 24 小時內走勢。來源: Coindesk

以太幣 (ETH)、狗狗幣也跌破整數關卡。截稿前 Coindesk 報價顯示，以太幣跌落 3000 美元，暫報 2935.10 美元，24 小時內跌幅約 16%。

狗狗幣稍早一度跌破 0.4 美元，截稿前報價為 0.4035 美元，24 小時內下跌 19%。

落底不遠？

比特幣在 4 月中旬攀抵 64829.14 美元的空前高點過後，迄今回跌約 39%。

加密貨幣交易所 Luno 商業發展部門主管 Vijay Ayyar 說，在比特幣多頭行情期間，「出現 30% 到 40% 的拉回是正常的」。因此比特幣突破 6.4 萬美元之後的回跌不令人意外，例如 1 月的那波回檔跌幅為 35%，2017 年的情況也類似。

Ayyar 認為，比特幣非常可能在 3.8 萬到 4 萬美元之間落底。

比特幣大多頭 Mike Novogratz 周二受訪時表示，4 萬美元是可以買進的價位，他看好機構投資人需求提供支撐，並預測比特幣將在 4 萬到 5.5 萬美元之間盤整，打好第一隻腳後後漲勢再起。

負面消息不斷

過去一周有關比特幣的負面消息不斷，先是特斯拉執行長馬斯克 5 月 12 日表示，比特幣挖礦耗用太多能源、太不環保，將暫停接受比特幣購車，導致當天整個加密貨幣總市值蒸發 3000 億美元。

接著剛過去的周末，馬斯克一席暗示將賣出手中持有比特幣的談話，再度震撼幣圈。雖然馬斯克不久後澄清特斯拉並未賣出任何一枚比特幣，加密貨幣仍慘跌。

到了周二，中國人民銀行 (PBOC) 再次對加密貨幣交易示警，接著三大金融業協會 (中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會) 發布聯合聲明，禁止金融機構、支付公司提供與加密貨幣交易相關的服務，並警告投資者不要進行投機性的加密貨幣交易。