外資反手從權值股提款+趁反彈解套 面板三雄遭砍13.88萬張

外資今 (19) 日在台股終止連續二天大買，反手賣超 293 億元，三大法人合計賣超 277.86 億元。外資大舉從權值股提款，三大面板廠都入列賣超前 10 名，合計遭賣 13.88 萬張，且呈現外資倒貨面板，投信、自營商接手的狀況；另外，值得注意的是，賣超前 10 名中，只有兩檔下跌，其餘都是收漲，顯示外資趁反彈下車。

台股今 (19) 日下跌 13.32 點，收在 16132.66 點，上下震盪逾 260 點。外資近兩日累計大買台股 550 多億元後，今日反手賣超 293.99 億元；投信持續買超 21.95 億元，為連 11 買；自營商轉為賣超 6 億元，三大法人合計賣超 277.86 億元。

面板股在外資連續兩天買超後，今日轉為賣超，友達遭外資賣超 7 萬 9893，居整體台股賣超之冠；群創也遭減碼 3 萬 9698 張；彩晶也遭賣 1 萬 9209 張，合計三大面板廠慘遭出脫 13.88 萬張。

外資買超前 10 名，新光金 1.74 萬張、國泰金 1.36 萬張、元大台灣 50 反 1 遭賣 1.3 萬張，其餘富邦 VIX、和碩、誠美材、兆豐金、陽明、大同、愛之味。

外資賣超前 10 名，友達 7.98 萬張、聯電 5.3 萬張、中鋼 4.2 萬張、華邦電 4.1 萬張、群創 3.96 萬張、華新 2.26 萬張、開發金 2.14 萬張、華航 2.14 萬張、臺企銀 1.93 萬張、彩晶 1.92 萬張，全數都達萬張以上。

投信買超前 10 名，群創、中鋼、聯電、友達、台泥、萬海、大成鋼、東和鋼鐵、中鴻、國泰金。

投信賣超前 10 名，南紡、大成、旺宏、明安、中信金、榮成、佳世達、強茂、盛餘、中興電。

自營商買超前 10 名，富邦 VIX 獲買超 7.25 萬張，其餘依序為元大台灣 50、群創、長榮航、友達、華邦電、元大 S&P 石油、東和鋼鐵、元大 S&P 原油反 1、中信金。

自營商賣超前 10 名，元大台灣 50 反 1 遭賣 3.71 萬張，其餘依序為華頓 S&P 布蘭特正 2、陽明、國泰台灣 5G+、長榮、富邦臺灣加權反 1、中石化、國泰永續高股息、中鋼、國泰美國道瓊反 1。

明天就是 520 總統就職紀念日，台股今日堅守在「萬六」之上，外資雖然賣超的都是權值股，但買超標的也著墨帶有權重之金控股，八大行庫也買進塑化股，儘管兩者一致買超元大台灣 50 反 1 避險，但全國啟動三級警戒防疫，台股是否買單，仍可作為 520 行情表現關注重點。