〈國內疫情升溫〉中國信託銀行啟動分流管理 若升至四級警戒已備妥方案

新冠疫情升溫，中信金 (2891-TW) 今 (19) 日舉行線上法說會，財務長暨發言人邱雅玲表示，全台 152 家分行全面消毒分流管理，為了降低與客戶的接觸，也力推「無接觸理財」。若疫情警戒升高至四級，中信金也已經備妥方案，將採最低必要人力營運。

邱雅玲表示，配合疫情指揮中心加強防護措施，即日起全臺 152 家分行全面消毒分流管理，客戶採實聯制登記，於單一入口量體溫戴口罩，並於櫃檯陸續設置壓克力隔板強化防護，容易口手接觸的叫號機與自動化服務區設備，亦定時酒精消毒，力求完善防疫措施。

邱雅玲進一步指出，中信金控疫情應變小組已於 5/6 啟動異地備援辦公者外，中信金控轄下各單位自今年 5/17 起，全面啟動異地備援及居家辦公措施，現在進一步啟動全台分行分流管理。

邱雅玲表示，針對中信金同仁的防疫假與防疫照顧假也會從寬認定，若疫情警戒升高至四級，中信金也已經備妥方案，將採最低必要人力營運，其餘員工全數配合指揮中心方案，但最高原則會維持營運不中斷。

此外，因應疫情升級，中國信託銀行提供全方位的「無接觸理財」服務，包括轉帳繳費、基金、海外股票、ETF 買賣、換滙、存單、信貸、信用卡申請等各項服務，客戶透過「線上諮詢」、「快捷下單」與「智能理財」的線上服務，都可自行在網路銀行與 Home Bank APP 完成交易，不僅降低出門接觸的風險，還可獲取即時理財資訊。

在「線上諮詢」部分，只要加入「中國信託財富管理」LINE 官方帳號，即可掌握專家團隊每日結合大數據動能決策的研究報告；「快捷下單」的理財一點通功能，透過理財專員與客戶遠距討論市場狀況，確認交易條件與相關風險後，就可一次完成加碼、減碼、轉換等多筆交易，快速調整投資部位。

「智能理財」則是透過「智動 GO」聰明理財，最低新臺幣 1000 元，即可取得專家與 AI 演算打造的基金投資組合，藉由演算模型監控市場變化，自動調整投資風險，追蹤進度達成目標。此外，中信銀行更設立空中理財規劃師，任何理財疑問都可以聯繫專人服務，享受「無接觸理財」。

中信金也強調，疫情期間，民眾如需親至分行辦理業務，建議多利用「無接觸臨櫃金融服務」，在中信銀行總行營業部、臺北東湖分行與臺中市政分行設置的「多功能視訊櫃檯（VTM）」，民眾可以自主開戶，免取號、免等候、免與人接觸，全程以視訊方式協助開戶，當場領取金融卡及開通網銀功能。

另外，中信銀行全臺各分行率先提供 QRcode 取號，並在手機上填寫申辦業務表單，降低接觸人群與公用紙筆的機會，達到全程零接觸服務。

