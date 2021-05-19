〈MIC產業研討會〉今年筆電出貨可望年增近2成 上看2.4億台

資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (19) 日舉辦線上研討會，展望今年，資深產業分析師魏傳虔表示，受惠後疫情新生活常態，預估今年全球筆電出貨將達 2.4 億台、年增 19.2%，且受惠商用筆電換機、新興市場需求支撐，未來 5 年筆電市場規模可望站穩 2 億台之上。

魏傳虔指出，今年整體資訊產業仍受新常態生活帶動，統計去年全球筆電市場規模再度重回 2 億台水準，今年可望進一步成長至 2.4 億台、年增 19.2%，但仍需觀察整體供應鏈缺料問題，預期吃緊狀況將至少延續至年底。

桌機市場去年出貨則不如預期，魏傳虔認為，雖然疫情帶動遠距工作、遠距教學風潮，但桌機受去年辦公室關閉衝擊，出貨量較 2019 年衰退 18.8%，今年在疫情、缺料雙重影響下，出貨表現仍有高度不確定，但電競桌機、AIO 電腦受影響程度較小。

處理器方面，魏傳虔表示，未來非 x86 架構處理器可望逐漸擴大市占，隨著蘋果 (AAPL-US) 推出採用 M1 晶片的產品後，加上其他品牌導入 ARM 架構，估今年搭載 ARM 架構處理器的筆電漿拿下約 1 成占，未來隨著 Chromebook 計畫導入，市占可望進一步提升。