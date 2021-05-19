〈國內疫情升溫〉王品、麥當勞和摩斯全台店鋪停止內用

由於全台疫情升為三級警戒，連鎖餐飲龍頭王品 (2727-TW) 今 (19) 日宣布，即日起全台逾 270 家店暫停內用，而速食龍頭台灣麥當勞以及安心 (1259-TW) 旗下摩斯漢堡同樣宣布，全台店點暫停內用，均只提供外帶外送服務。

王品說明，全台 273 家門店共計 20 個品牌即刻暫停內用，可透過外帶、外送維持服務，何時恢復將配合中央防疫政策，而位於台北市萬華區、新北市蘆洲區的 7 家門市持續暫停營業至 5 月 28 日。

為鼓勵消費者外帶，王品指出，旗下 20 品牌強打外帶滿 599 元現折 100 元，折抵金額無上限，從平價即食火鍋的 12 MINI、石二鍋，到美味的王品牛排、青花驕、藝奇、享鴨、莆田均加入。

而麥當勞表示，配合政府防疫政策，並維護顧客和員工健康，今日 17:00 起至 5 月 28 日全台店點均暫停內用服務和洗手間使用。

摩斯漢堡最新宣布，全台店鋪即日起停止店鋪內用服務至 5 月 28 日，鼓勵外帶及外送。

餐飲業者直言，暫停內用服務後，5 月業績幾乎可說是斷炊半個月，即便有外送和外帶，「僅是貼補家用」，恐怕要等到疫情過後民眾恢復正常生活，業績才會有明顯起色。