王品Q1每股賺1.8元 4月營收14.8億元創同期新高

王品 (2727-TW) 今 (6) 日召開董事會，通過今年第一季財報，稅後純益 1.4 億元，年增 191.71%，每股稅後純益 1.8 元，創 6 年新高；王品也公告 4 月營收 14.8 億元，年增 70.93%，攀上同期新高。

王品第一季合併營收 47.2 億元，季增 9.06%、年增 59.26%，創歷史新高。

王品指出，在國內景氣回升、股市熱絡驅動下，推升餐飲消費動能，首季多個連假刺激聚餐需求，帶動台灣事業群營收達 31.1 億元，突破歷史新高，年增 29.82%；中國市場同樣觸底反彈，首季營收 16.1 億元，年增 183.71%。

王品 4 月營收也再創同期新高，年增 70.93%，其中受惠台灣餐飲市場熱絡，清明連假帶動消費，台灣事業群 4 月營收 9.9 億元，首度突破 9 億元，是連續 12 個月改寫近年新高，年增 61.48%。

王品今年前 4 月台灣累計營收 40.9 億元，已超越 2019 年前 5 月的累計營收，表現大幅超前。

王品上月推出新品牌「肉次方」，首月營收超過千萬元，打破「和牛涮」 3 個月突破千萬營業額的紀錄。中國事業群 4 月營收 4.9 億元，較去年同期大增 93.81%，看好和牛火鍋吃到飽在中國市場的發展潛力，4 月一口氣展店 4 家「和牛涮」，自 2 月份首店開幕以來，對岸已有 7 家「和牛涮」，展店腳步積極。

迎接 5 月餐飲旺季，王品、西堤、夏慕尼等品牌，母親節周末時段均已客滿，所有品牌訂位已達 9 成滿，王品不受桃園疫情影響，5 月初業績創同期新高，營運維持高檔。

王品表示，5 月再開新火鍋品牌「尬鍋」，主打台式風味火鍋，搭配近期發展成功的半自助商模，客單價約 420 元，實惠價格主攻 20-35 歲年輕客群，符合王品近年來極力搶攻大眾市場、年輕市場的策略。