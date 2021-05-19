〈國內疫情升溫〉筆電需求數倍成長 宏碁加緊供貨、服務中心正常營運

國內疫情升溫，為避免群聚感染升溫，教育部宣布今 (19) 日起全國各級學校停止到校上課，並採取遠距教學「停課不停學」，品牌大廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 表示，居家上班、遠距教學電腦設備需求量數倍成長，將加緊供貨，滿足需求。

宏碁表示，面對短時間龐大市場需求，將動員全公司力量調度貨源，加緊供應包括筆電、Chromebook、桌機、螢幕等產品，同時宏碁服務中心也將維持正常營運，並可安排電腦到府收送服務，將積極協助急需電腦相關設備的民眾。

華碩則因應疫情升級，考量弱勢家庭欠缺居家學習電腦設備，宣布捐贈逾百台再生筆記型電腦供學校申請，透過台北市電腦公會媒合雙北高中職以下學校，發送給有需求的學生，協助學生居家防疫外，也達到學習不中斷。

宏碁、華碩受惠疫情帶動遠距商機持續發酵，去年至今筆電出貨維持高檔，累計今年前 4 月品牌營收也均維持雙位數成長，分別達 965.07、1446.06 億元，年增 40.7%、74.73%，研調機構 DIGITIMES Research 更預期，第 2 季雙 A 筆電出貨可望更上層樓，出貨都將季增雙位數。