〈焦點股〉居家上班、線上教學刺激筆電銷量激增 雙A股價歡騰

本土疫情升溫，企業紛紛實施在家上班 (WFM)，全國各級學校停課至 28 日，改採線上教學，帶動筆電、平板需求大增，品牌廠雙 A 積極備貨，網購通路銷量激增 8 倍，華碩今 (19) 日股價持續彈升，盤中大漲逾 7%，站回 400 元關卡，宏碁也漲逾 1%，電商平台網家、富邦媒同步受買盤青睞，宅經濟概念股再次發燒。

在本土新冠肺炎確診人數持續增加下，全國各級學校及公私立幼兒園，今起至 28 日停止到校上課，大專和高中以下學校也改採線上教學，視同正式課程，消息一出，引發家長哀鴻遍野，為照顧孩子，部分爸媽也改採居家辦公，雙 A 筆電瞬間成為搶手貨，買氣爆棚。

台股昨天創下史上最大漲點後，今天呈現多空拉鋸，幾度翻黑，力守萬六大關，受居家辦公、線上教學利多激勵，華碩股價大漲逾半根停板，站穩 400 元關卡，最高來到 413 元，截至午盤前，成交量已超過 1.2 萬張，為昨天全天的一倍；宏碁盤中也漲逾 1%，重返 30 元關卡。

華碩指出，遠端上班、上課帶動筆電需求量大增，華碩在網購通路銷售大幅成長 8 倍。宏碁也表示，事實上，雙北周一停課後，消費性產品銷量就明顯增加，商用市場需求大量浮現，目前仍在統計中。

電商方面，居家學習、辦公的 3C 及周邊用品同步暢銷，蝦皮購物以 iPad 系列的需求成長最高，達 4.5 倍；網家旗下 PChome 24h 購物的主機、筆電及視訊設備銷量近 1 周也有數倍成長。

富邦媒表示，去年因疫情零接觸，驅動品牌和商家跨足線上，加速消費習性的轉移，網購潛在市場大。富邦媒積極投入基礎建置，至第一季底全台倉儲已達 35 座，繼永康物流中心啟用後，momo 南台灣最大的自動化「南區儲配運輸物流中心」也於第二季新建動土，而中部地區則找到主倉建置理想標的物，成長態勢無虞。

富邦媒今日股價持續攀高，一度上漲逾 2%，衝上 1340 元，續改寫歷史天價；網家盤中勁揚逾 8%，最高來到 116.5 元。不過，東森今日遭調節，股價下跌逾 2%。