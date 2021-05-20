4月會議紀要：Fed暗示接下來利率會議上開始討論減碼QE

週三 (19 日) 聯準會 (Fed) 4 月利率會議紀要暗示，在即將舉行的會議上開始討論控制債券購買計畫可能是合適的，不過由於經濟距離實現其目標仍有一段距離，Fed 官員仍偏向鴿派。

美國聯準會 (Fed) 於上月 28 日公布最新利率決策，聯邦公開市場理事會 (FOMC) 決定將聯邦資金利率的目標區間維持在 0% - 0.25% 的範圍內，並以每月 1200 億美元的速度穩定購買債券。

週三聯準會 (Fed) 4 月利率會議紀要釋出，市場關注聯準會對未來的通膨看法，藉以判斷 Fed 的縮減購債路徑。

最新會議紀要中寫道：「許多與會官員認為，如果經濟繼續朝著目標迅速發展，那麼在即將舉行的會議上的某個時候，開始討論調整資產購買步伐的計劃可能是適當的。

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不過 Fed 成員仍傾向於採取寬鬆立場，因為在經濟朝著 Fed 的最大就業和通脹目標取得持續進展之前，還有很長的路要走。

會議紀要還提到，隨著經濟進一步開放，預計需求將出現激增，再加上一些暫時性的供應鏈瓶頸，將導致個人消費支出價格暫時高於 2%。在這些因素的暫時影響消退後，與會者普遍預計通膨將會緩解。

Fed 官員們暗示要重新考慮其寬鬆政策後，美元、黃金走揚，美國十年期公債殖利率應聲上漲至 1.68% 高位，美股應聲擴大跌幅，道瓊下滑一度跌逾 370 點，那指一度跌近 1%。

Fed 將在 6 月 15 日至 6 月 16 日舉行下一次利率會議，屆時官員不僅將發表新的政策聲明，還將更新其對經濟增長、通膨、失業以及目標利率的適當路徑預測。