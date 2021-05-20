西南航空6月喜迎旅遊人潮回歸 但燃油成本上升恐影響獲利

西南航空 (LUV-US) 周三（19 日）表示，隨著美國新冠疫情威脅逐漸減弱，旅遊需求逐漸回溫，6 月的機票預訂模式看起來「相當典型」，機票價格將接近 2019 年的水準，不過由於商務旅客缺乏，本季平均機票價格成長仍有限。

西南航空也說，儘管旅遊需求與機票預訂量有所改善，但第二季燃油成本上升，恐怕影響獲利表現，預計在美東時間上午 11 點召開股東大會。

西南航空周三股價下跌 2.71% 至每股 60.39 美元。

西南航空表示，雖然 6 月營收可能比 2019 年同期減少 20% 至 25%、預估銷售額也比 2019 年同期減少至 40%，但表現會優於本月份。

據西南航空的文件顯示，乘客需求與訂票趨勢仍以旅遊為主，不過會依據地區不同而有所變化。儘管近期旅遊需求升溫，公司仍保持謹慎態度，並將繼續規畫多架飛機進行航班調度。

西南航空預估 5 月份的載客數將比去年同期成長 126%，但比 2019 年減少 18%，6 月份載客數估年增 67%，比 2019 年減少 6%。

此外，西南航空也重申，預計核心現金流能在 6 月達到損益平衡，將第二季平均每日現金流消耗從先前的 200 萬至 400 萬美元，縮減為 100 萬至 300 萬美元。

由於春、夏兩季是航空公司獲利最好的季節，各家航空公司開始不斷增加航班，並恢復招聘人力計畫，以迎接旅遊人潮回歸。據 CNBC 日前報導，西南航空打算在未來幾周重新招聘空服人員。