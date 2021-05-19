血洗幣圈！加密貨幣交易所Coinbase和Binance故障中斷

週三 (19 日) 比特幣、以太幣等加密價格動盪之際，幣圈散戶哀嚎不斷，兩大知名加密貨幣交易所 Coinbase 和 Binance (幣安平台) 因流量過大面臨故障中斷。

台北時間週三晚間 8 時 35 分許，知名加密貨幣交易所 Coinbase 公告：「我們目前正在調查中斷問題。」

知名加密貨幣交易所 Coinbase 全美各地通報故障中斷問題 (圖片：Coinbase/OpenStreetMap)

另一個加密貨幣交易所 Binance 同時遭遇類似問題或平台中斷，Binance 推文表示：「由於網路流量過大導致 Binance 平台中的以太幣和 ERC20 暫停使用。」

ERC20 為以太幣 Ethereum 平台上的數據通訊協議 / 規則 (protocol)

中國人民銀行 (PBOC) 週二宣布禁止金融機構提供加密貨幣交易相關服務，同時警告警告公眾注意交易數位資產相關風險後，比特幣 24 小時內一度從 43,943.91 美元 暴跌到 30,000 美元，截稿前，比特幣小幅微漲，暫報 3.428 萬美元。

以太幣 24 小時內跌幅超過 40% 跌破 2000 美元大關，單日最低來到 1,888 美元，截稿前暫報 2,449 美元。加密貨幣總市值單日已蒸發兆美元。

摩根大通發布報告稱：「根據目前比特幣與黃金波動率約為 4 倍，預測目前的比特幣公允價值將為 35,000 美元。」

加密貨幣交易所 Coinbase 股價週三開盤跳水近 10%，暫報 217.40 美元。與比特幣的價格掛鉤的特斯拉 (TSLA-US) 股價週三開盤下跌逾 4%，暫報 552.95 美元。