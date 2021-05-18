馬斯克震撼彈讓加密貨幣市值蒸發5000億美元 比特幣摔至3個月低點

加密貨幣周一 (17 日) 再度因為特斯拉執行長馬斯克的推文劇烈震盪，比特幣跌到三個月低點，加密貨幣總市值蒸發逾 5000 億美元，交易平台 Coinbase(COIN-US) 跌破上市參考價。

比特幣周一盤中觸及 42185 美元，是 2 月 8 日至今最低，截稿前報 43564 美元，跌幅 6.2%。累計比特幣自 4 月中旬漲到逼近 6.5 萬美元空前高點，迄今共回跌約 30%。

市值第二大的以太幣 (ETH)、近來大熱門的狗狗幣都欲振乏力，以太幣最低跌到 3123.94 美元，截稿前報 3291 美元，跌幅 8.3%。狗狗幣跌 6% 至 0.48 美元，從不久前逼近 0.75 美元的高點回跌逾 36%。

馬斯克周末暗示可能已經出售手頭持有的部分比特幣，導致比特幣等加密貨幣迅速下跌，雖然他幾小時後澄清並未脫手任何部位，加密貨幣市場依然大失血。

全球支付網路 Mercuryo 共同創辦人 Alexander Vasiliev 說：「從這個下跌速度來看，如果賣壓延續，比特幣可能在 4 萬美元左右找到支撐點。假如可以度過這次大屠殺，可能重振雄風，中長期漲到 7 萬美元歷史新高。」

但他也說：「加密貨幣市場顯然還是會因為馬斯克的推文而震盪，如果情況不變，比特幣價格可能低於 5 萬美元的價位徘徊一段時間。」

過去一周以來，比特幣、以太幣都下跌逾 20%，萊特幣跌幅超過 30%。相較其他加密貨幣，狗狗幣表現稍佳。

加密貨幣交易平台 Coinbase 周一跌破 250 美元上市參考價，收盤報每股 248.24 美元，上市至今一個月共挫跌約 30%。上周剛推出的 Bitwise Crypto Industry Innovators ETF 下滑 6.2%，該基金追蹤加密貨幣資產，Coinbase 為主要持股之一。

區塊鏈概念股周一也普遍下滑，馬拉松專利集團 (MARA-US) 和 Bit Digital(BTBT-US) 分別下跌 3.12% 和 2.26%。

加密貨幣狂爆的漲勢讓人緊張，摩根大通的基金數據顯示，最近幾周投資人開始減持比特幣部位。