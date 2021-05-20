〈台股盤前〉買盤短打市場信心脆弱 520行情備受挑戰

台股昨 (19) 日多空拉鋸，終場下跌 13.32 點，收在 16132.66 點，上下震盪超過 260 點，成交值為 4383.14 億元。法人指出，台股近來買盤偏向短打，加上全國疫情警戒升至第三級，市場信心脆弱，台股欲擺脫疫情利空影響，還需時間沉澱，短線震盪恐仍相當劇烈，520 行情備受挑戰。

美股周三三大指數小幅收黑，但尾盤跌幅較盤中收斂，其中，道瓊跌逾 160 點，費半指數逆勢收紅、小漲近 1%。

外資變臉大賣台股，熱錢上演落跑戲碼。國內爆發缺水、缺電與社區感染擴大等問題，讓連日買超台股的外資態度丕變；匯銀主管指出，外資昨日賣超台股後也確實匯出資金，午後有顯著撤出力道，導致匯市豬羊變色，新台幣匯率從強升逾 1 角變貶值 3 分，收 27.982 元。

國內疫情驟升衝擊內需股，但出口型內需產業因國際景氣反彈，基本面動能持續強勁，外資摩根士丹利指出，台股短線修正提供介入利基型傳產股的投資機會，相關如儒鴻、晶碩等十大潛力股，可逢低布局。

全國防疫升到第三級，全國消費性產業均受害，不僅餐飲、百貨業者已多數宣布停業、調整營業時間或停止內用，車市、房市買氣更是急凍，其中，房市有些案場來人銳減 5-7 成以上，部分案場成交甚至掛蛋。

法人指出，台股昨日大幅震盪，說明市場信心仍相當脆弱，從周二大漲，周三立刻壓回來看，買盤偏向短打，加上全國疫情警戒升至第三級，台股想要擺脫疫情利空的影響，還需時間沉澱，短線指數震盪恐仍相當劇烈，520 行情備受挑戰。