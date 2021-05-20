【野村投信】四級警戒，是否讓你心生恐懼？

焦點訊息：

國內本土新冠肺炎個案激增，中央流行疫情指揮中心將全台警戒層級升至第三級。國發會主委龔明鑫認為，疫情升溫對今年台灣經濟成長衝擊應屬有限，從出口、投資及消費三大面向評估，只要廠商出口訂單守得住，今年全年經濟成長率仍可望保 5。就目前資訊研判，國發會評估國內疫情對經濟成長率影響約 0.16~0.53 個百分點。

金管會表示，倘若國內防疫警戒層級升至第四級，金融業仍將持續營運，台北股市、期市、匯市皆比照國外模式，不予休市。

經理人觀點：

EPS 上修的重要性：

野村是一支菁英選股團隊，近乎嚴苛執行田野調查、每日追蹤 EPS 並更新業績情況。我們不在意台股的資金面與技術面，卻高度重視企業基本面，並深信世上沒有資金行情…… 若無基本面的話。從 2008 年迄今，歐洲央行 (ECB) 與聯準會 (Fed) 同樣執行量化寬鬆(QE)，但歐股與美股的表現有著天壤之別，主要就是反映兩者 EPS 成長性之間的差異。

台股 EPS 不斷上修：

野村團隊長期追蹤超過 400 家體質良好的上市櫃公司，今年年初，原本僅個位數成長的 2021 年 EPS 年增率預估值開始上修，到 5 月份已上修至 45%。以前僅有電子股享受高成長，但今年金融與傳產共襄盛舉。我們預估今年電子股獲利年增 35%、金融股 29%，傳產股則高達 89%，後者驚人的獲利成長幅度也已反映在近三個月的盤面股價表現上。

惟股市小白瘋狂追漲殺跌：

拜網路及社群媒體發達之賜，股市新手們見傳產亮麗的獲利成長幅度而相互串連並過度追逐。我們觀察到部分傳產股的 EPS 已無法再上修，股價則進入高原期，車上的人之後必須各憑本事以求生機。年初迄今，電子股 EPS 年增率 35%，但股價因過度擁擠的傳產股交易導致資金排擠而大跌兩成，導致電子股 PE 下修而顯得便宜許多；反觀傳產股獲利成長雖達九成，但股價漲幅翻了數倍，加上 EPS 上修動能減弱，過度涉足的投資人必須審慎面對未來的道路。

四級警戒，是否讓你心生恐懼？

其實新冠疫情對股市影響的最佳解答，去年的歐美股市就已經幫大家演練一遍了。從武漢封城、全球供應鏈大亂、到一連兩波的疫情高峰 (當時仍無疫苗)，每個人都已經完整經歷過。我們認為股市很難因同一件事而下跌兩次，但台灣的散戶們若太驚恐而讓大盤跌了第二次，讀者們該做什麼舉動？相信已經不用我們再嘮叨了。

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