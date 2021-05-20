〈台股盤中〉520行情震盪一度挫近190點 航海王逆風啟航撐萬六

台股今 (20) 日在國內疫情未見趨緩，加上 FED 暗示討論減碼 QE 下，早盤一度重挫 190 點，不過，航運股不畏逆風上攻，午盤前支撐加權指數站回萬六之上，估量方面則約 5000 億元。

觀察今日權值股表現，電子成交比重仍不足 4 成，半導體指標台積電、聯發科盤中翻黑，蘋概指標表現相對強勢，鴻海力守紅盤、台達電漲逾 2%。

而今日航運股成交占比突破 3 成，也反應在股價表現，貨櫃三雄萬海直奔漲停，陽明長榮也雙雙大漲 8-9%，其逾航運相關個股，志信亮燈漲停、宅配通、四維航半根漲停，慧洋 - KY 也漲逾 3%。

此外，中上游的紡織股攻勢同樣再起，集盛、宏遠、大東、宏洲紛紛亮燈漲停，聯發、宜進、宏益等也同步走揚。

不過，鋼鐵族群盤中賣壓湧現，中鋼、大成鋼雙雙挫逾半根跌停領跌下，盛餘逼近跌停，東鋼、春源、燁興、聚亨、東明 - KY 等均跌 5-6%，美亞、彰源、允強等鋼鐵股表現普遍弱勢。

而受到利空消息的還有板卡相關族群，比特幣重挫，單日一度崩跌 30%，跌破 4 萬美元，概念股開盤重挫，技嘉被打到跌停，微星也跌半根跌停，青雲、撼訊等也表現低迷。