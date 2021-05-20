〈國內疫情升溫〉中壽敦北大樓也中標 全台8家金融業、已9人確診

國內疫情嚴峻，金融業確診案例也連環爆，加計最新證實的中壽 (2823-TW)，金融業已有 7 名人員確診，若加計郵局的 2 例，等於全台已有 8 家金融業共出現 9 例確診案例。

本周以來，國內疫情急速擴散，目前已有富邦金、富邦人壽敦南大樓、國泰人壽仁愛總部、合庫銀行、永豐銀行北台中分行、安泰銀行景美分行、中壽敦北大樓、郵局 (2 例) 等 8 家金融業出現確診案例。

最新傳出確診案例的中壽表示，國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，昨日 (5/19) 晚間中壽接獲通報，敦北大樓一位內勤員工確診。這位員工工作性質單純，並無接觸客戶，均依規定於配戴口罩、量測體溫正常後，始進入職場，於職場內也全程配戴口罩，並做好相關防護措施。

中壽強調，非常重視員工權益，以「保護員工安全」為優先原則，確保全體員工健康及客戶服務、業務，皆能持續營運，不受影響，在第一時間依照衛生主管機關指示，以嚴謹、審慎態度迅速進行相關處置及各項應變措施，包括：1. 立刻安排同樓層員工進行檢測。2. 通知同樓層員工返家不外出，並加強自我健康監測。3. 於 5/19 晚間已經安排專業消毒廠商進行大樓全面性消毒。

因應這波疫情變化，中壽表示，為維護員工健康安全，大幅提升員工居家辦公比例超過六成，異地辦公及原地辦公員工，也採取彈性上下班時間，藉由人員分流、分散，以降低感染風險。同時，提醒員工加強自我健康監測、定期回報，更提供公司醫師專屬諮詢專線，解決員工健康疑慮。

中壽表示，將持續加強職場衛生及員工健康保護，並將配合政府政策積極努力做好防疫，呼籲員工做好自我健康照顧，祈願大家齊心團結，攜手共度難關，一起為台灣防疫盡一份心力。

