疫情加深數位依賴 逾5成消費者個資意識提高

新冠肺炎疫情提高大眾對數位系統的依賴，根據《安永全球消費者隱私保護調查報告》指出，54% 消費者表示，與疫情前相比，對自己分享的個人資料有了更加深刻的認識，而在與機構組織分享個人資料時，最重要的是蒐集和儲存的安全性 (63%)，其次是共享的資料內容 (57%) 和對公司的信任 (51%)。

調查發現，信任程度也與組織類型有關，受訪消費者最信任醫療服務供應商 (57%) 和政府 (53%)，認為其不會將消費者資料用於規定以外的任何目的；最不信任的是搜尋引擎 (32%) 和社交媒體 (28%)。

以區域來看，亞太區受訪消費者對醫療服務供應商的信任度高達 60%，而美國受訪消費者對政府的信任度僅為 43%，在所有國家或地區受訪者中排名最低。

對於資料隱私意識，不同年齡層的觀點也各不相同，其中 34% 的嬰兒潮世代 (1945-1965 年出生者) 和 25% 的 X 世代 (1965-1980 年出生者) 表示，調查中提到如發生大規模資料洩漏等因素，並沒有提高他們對機構組織如何使用個人資料的風險意識。

至於千禧世代 (1981-1996 年出生者) 和 Z 世代 (1995-2009 年出生者) 比例分別為 16% 和 15%。顯示出年輕世代因為較懂得科技、更瞭解隱私保護和資料共享的重要性。

在消費者的信任程度，隨著年齡的增長而降低，嬰兒潮世代中，信任社交媒體平臺處理其資料的受訪者占 14%，信任搜尋引擎的占 20%，信任政府的占 55%，信任金融機構的占 51%。

在千禧世代中，對科技公司的信任程度是前者的兩倍之多，信任社交媒體平臺的受訪者占 37%，信任搜尋引擎的占 43%。但是，他們與嬰兒潮世代有一大共同點：千禧世代對政府 (55%) 和金融機構 (54%) 的信任度也更高。