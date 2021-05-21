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柯爾百貨Q1財報佳、上調全年獲利預期 盤中仍挫近11%

鉅亨網編譯林薏禎
柯爾百貨Q1財報佳、上調全年獲利預期 盤中仍挫近11% (圖：AFP)
柯爾百貨Q1財報佳、上調全年獲利預期 盤中仍挫近11% (圖：AFP)
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柯爾零售財報新冠EPS

柯爾百貨 (Kohl’s)(KSS-US) 周四 (20 日) 公布 2021 會計年度第 1 季財報，即使營收、淨利均勝過市場預期，並上調全年獲利預期，盤中股價仍挫近 11%。

(圖：Google)
(圖：Google)

柯爾周四公布 Q1 營收年增 60%，至 38.87 億美元，勝過預期的 34.8 億美元，淨利報 1400 萬美元，調整後 EPS 報 1.05 美元，優於市場預期的 4 美分。其中，銷售額年增近 69.5%，持續接近疫情爆發前的銷售表現。

柯爾表示，Q1 實體門市銷售額翻倍成長，線上銷售額也增長 14%，佔總銷售比重達三成。受疫情衝擊，柯爾去年 Q1 暫時關閉所有實體門市，使當季銷售額下滑 40%。

隨著防疫限制令解除，民眾漸漸回歸正常生活水平，加上刺激措施的驅動，柯爾執行長 Michelle Gass 認為，該公司正處於有利位置，看好消費支出重燃零售業的增長勢頭。

柯爾預計，全年調整後 EPS 將落在 3.80 美元至 4.20 美元間，高於原先預期的 2.45 美元至 2.95 美元

儘管如此，Gass 表示，因必須面臨額外成本的不利因素，以及供應鏈中斷帶來的阻力，該公司對全年前景仍抱持謹慎態度。

諮詢公司 Telsey 分析師 Dana Telsey 預計，柯爾全年銷售額將在 171.4 億美元至 178.9 億美元間，低於該公司 2019 年的全年表現。

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柯爾百貨公司US-KSS

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