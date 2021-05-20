關注焦點：

周四：領先指標 (22：00)

周五：美國 PMI (21：45)‧ 成屋銷售 (22：00)

今日重要經濟數據：

14：00 德國 4 月生產者物價指數 (PPI) 月率 ‧ 預測 + 0.8%‧ 前值 + 0.9%

14：00 德國 4 月生產者物價指數 (PPI) 年率 ‧ 預測 + 5.1%‧ 前值 + 3.7%

17：00 歐元區 3 月未經季節性調整經常帳戶收支 ‧ 前值盈餘 133 億

17：00 歐元區 3 月經季節性調整經常帳戶收支 ‧ 前值盈餘 258.8 億

18：00 英國 5 月 CBI 總工業訂單差值 ‧ 前值負 8

20：30 美國初請失業金人數 (5 月 15 日當周)‧ 預測 45.0 萬 ‧ 前值 47.3 萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值 (5 月 15 日當周)‧ 前值 53.4 萬

20：30 美國續請失業金人數 (5 月 8 日當周)‧ 預測 364.0 萬 ‧ 前值 365.5 萬

22：00 美國 4 月領先指標 ‧ 預測 + 1.4%‧ 前值 + 1.3%

本週要聞：

美國 5 月 NAHB 房屋市場指數為 83

美聯儲會議記錄：與會委員一致認為，經濟仍遠未達到美聯儲的目標

XAU 倫敦黃金 - 金價衝破近期頂部，有望延展升浪

美聯儲 4 月會議記錄顯示，鑒於經濟復甦繼續快速推進，“多位” 美聯儲官員似乎準備開始考慮調整貨幣政策。4 月政策會議後出爐的數據顯示經濟狀況已有所改變。

倫敦黃金方面，金價不僅升破近期的區間頂部，上穿 1850 的半百關口，同時亦升破了 200 天平均線，可望金價仍有續漲傾向。以自去年 8 月高位 2072.50 起始的累計跌幅計算，50% 及 61.8% 的反彈幅度為 1873 及 1920 美元，可作為後市的阻力參考；另外，1880 及 1888 亦可參照為阻力依據，1900 關口尚為關鍵。至於支持位則回看 1865 及 1850，下一級看至 1842 及 1835 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

5 月 3 日–1,018.20 噸

5 月 4 日–1,018.20 噸

5 月 5 日–1,019.33 噸

5 月 6 日–1,019.33 噸

5 月 7 日–1,025.15 噸

5 月 10 日–1,025.15 噸

5 月 11 日–1,025.15 噸

5 月 12 日–1,025.15 噸

5 月 13 日–1,024.28 噸

5 月 14 日–1,028.36 噸

5 月 17 日–1,035.93 噸

5 月 18 日–1,035.93 噸

5 月 19 日–1,031.27 噸

5 月 19 日上午定盤價：1860.00

5 月 19 日下午定盤價：1888.45

倫敦黃金 5 月 20 日

預測早段波幅：1856 – 1885

阻力位：1889 – 1900 – 1906

支持位：1848– 1842 – 1830

XAG 倫敦白銀 - 銀價料見重新上試

倫敦白銀方面，在二月底的時間，銀價曾連日受制 28.30 水準，而剛好在本周一高位又是在此區行人止步，不過，目前價位仍正貼近此區阻力，而 RSI 及隨機指數仍處上升，故若銀價終可突破上述阻力，料或會出現重大突破，上望目標延展至 28.65 及 29.00，較大目標看至 29.45 美元。至於下方支持料為 27.60，較大支持指向 27.35，關鍵料為 26.80 美元，為近一個多月來形成竹旳上升趨向線位置。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

5 月 3 日–17,650.65 噸

5 月 4 日–17,650.65 噸

5 月 5 日–17,643.70 噸

5 月 6 日–17,648.11 噸

5 月 7 日–17,627.83 噸

5 月 10 日–17,590.32 噸

5 月 11 日–17,538.38 噸

5 月 12 日–17,538.38 噸

5 月 13 日–17,598.97 噸

5 月 14 日–17,598.97 噸

5 月 17 日–17,598.97 噸

5 月 18 日–17,780.75 噸

5 月 19 日–17,780.75 噸

倫敦白銀 5 月 20 日

預測早段波幅：27.31 – 28.01

阻力位：28.24 – 28.80–29.36

支持位：27.10 – 26.78 – 26.65

EUR 歐元 - 歐元橫盤爭持，稍呈下試風險

歐元兌美元自五月初上破 1.20 關口之後，則維持著盤整態勢，而上周多番力試亦未能穿破 1.2180，包括本周一同樣仍受制此區，故此，本周將繼續關注此區能否作出突破，若歐元終可破位才見開展另一升浪，上望延伸阻力料將參考 2 月高位 1.2246 以及 1.2350 水平，進一步將看至 1.25 關口。至於向下則會留意近月以來持續守穩著的 25 天平均線，上周亦能險守此指標，目前位於 1.2060 水平，至於關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1850 的 250 天平均線。不過，圖表亦見 RSI 及隨機指數剛稍微出現了向下回調跡象，故或許歐元先行探低的機會稍微高一些。

預估波幅：

阻力 1.2180* – 1.2246 – 1.2350 – 1.2500

支持 1.2060* - 1.1850

JPY 日圓 - 升息預期弱化，美元維持承壓

日本周二公布的政府數據顯示，日本第一季國內生產總值 (GDP) 環比年率為下滑 5.1%，市場預估中值為下降 4.6%，前一季為跳增 11.6%。民間消費下降 1.4%，是拖累第一季 GDP 的主要因素。為遏制疫情而實施的緊急限制措施，打擊了服裝和外出就餐方面的支出；但第一季 GDP 萎縮幅度大於預期，也是因為資本支出意外下降 1.4%，市場預估為上升 1.1%。企業削減了用於生產機械和汽車的設備的支出。目前日本疫苗接種進展緩慢和新一波疫情打擊消費，這增強了對日本從疫情中復甦的步伐將落後的擔憂，日本經濟本季再度萎縮、陷入衰退的可能性升高。

美元兌日圓走勢，近一浪的升勢匯價再次停步於 110 關口之下，而圖表亦見 RSI 及隨機指數正自超買區域維持下行，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會直指上月低位 107.46，需留意由於匯價在近兩個月已盤整在高位區間，故若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 107.75，擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 - 112.21

支持 107.75 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊傾向呈雙頂回落

英國國家統計局周三公佈，英國 4 月消費者物價指數 (CPI) 同比升幅從 3 月的 0.7% 增至 1.5%，亦高於預估升幅 1.4%。英國央行稱，英國通脹率將升逾其 2% 目標，將在 2021 年底觸及 2.5%，得益於全球油價上漲，疫情期間的餐旅業增值稅減免措施 9 月到期，以及 2020 年的低基數效應；央行認為通脹在 2022 年和 2023 年將回落至 2%。通脹數據公佈後，貨幣市場反映英國央行將升息，2022 年 5 月期貨目前反映直到那時將累計升息約 6 個基點，周二時為 5 個基點。

英鎊兌美元自上周守住了 1.40 關口後，則持續緩步走高，當中受惠於英國解除了一些防疫社交限制，重啟大多數經濟領域。然而，周二在觸及 1.4219 後則掉頭回落，至周三仍見延續調整；可留意 2 月觸高 1.4235，故或許當前正形成一組雙頂型態。再者，圖表亦見 RSI 及隨機指數剛從超買區域回落，或見英鎊有進一步下試風險。黃金比率計算，38.2% 的調整幅度為 1.40，擴展至 50% 及 61.8% 則為 1.3940 及 1.3875 水平。向上較大阻力預估在 1.4380，下一級看至 1.45 水準。

預估波幅：

阻力 1.4235* – 1.4380 – 1.4500

支持 1.4000 – 1.3940 - 1.3875

CHF 瑞郎 - 美元續呈下探 0.90 關口

美元兌瑞郎方面，匯價上周先升後回跌，並再探 0.90 關口，而 RSI 及隨機指數已見重新回落，或見本周美元兌瑞郎有機會作進一步下跌。預計向下較大支撐在 0.8870 以至 1 月低位 0.8754。反觀上方阻力仍會留意上周未能突破的 0.91 水準，較大阻力看至近期受制的 250 天均線，目前位於 0.9140，下一級料為 0.9240 水平。

預估波幅：

阻力 0.9100 – 0.9140– 0.9240

支持 0.9000 - 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 亞洲疫情升溫，澳元顯現沽壓

澳元兌美元周一下跌，受到避險情緒所打壓，因大宗商品價格下跌及新加坡和台灣疫情升溫。技術圖表所見，隨著匯價上周早段自高位回落，亦令到 RSI 及隨機指數剛自超買區域走低，MACD 指標亦已告下破訊號線，或見澳元兌美元短線將繼續回落。目前向下先矚目於 25 天平均線 0.7755 水平，近一個月澳元亦見守穩此指標不失，故若破位，將見澳元延伸較顯著沽壓，較大支持位回看 0.7670 及 0.7580 水準，進一步關鍵在 250 天平均線 0.74 水準。至於向上阻力預估在 0.7790 以至 0.79 水平。

預估波幅：

阻力 0.7790 – 0.7900 - 0.8000*

支持 0.7755* – 0.7580 – 0.7400

NZD 紐元 - 紐元 0.73 關口遇阻，醞釀調整風險

美元兌主要貨幣周三徘徊在年內低位附近，市場人士在觀望美國聯邦儲備理事會 (FED) 的會議記錄。美國上周公佈的數據顯示消費者物價指數 (CPI) 上升幅度創下逾 10 年來最大，但美聯儲官員強調通脹飆升只是暫時的。由於市場大致預計會議記錄將確認決策者認為距離加息仍很遙遠，這令美元尚處承壓，美元指數周三一度跌至 89.69，僅僅高於 2 月份低位 89.68。

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI 及隨機指數均均已自超買區域回落，而 MACD 指標下破訊號線，若再而跌破近月險守著的 50 天平均線 0.7140 水平，料紐元兌美元將會迎來新一浪下跌走勢。以自今年 3 月低位 0.6944 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.7165，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度將會分別看至 0.7125 及 0.7080 水平。較大支持料為 200 天平均線 0.6980 水準。阻力位回看 0.73 關口，本周初已曾上探亦未能明確破位，至本周高位亦僅可觸及 0.7271；較大阻力看至 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300 – 0.7390 – 0.7463

支持 0.7140 – 0.7125 - 0.7080 - 0.6980

CAD 加元 - 加元未破 1.20 關口，短線呈回調風險

美元兌加元走勢，縱然美元兌加元在周二創出六年低位，但匯價暫見仍守住在 1.20 關口上方，圖表可見 RSI 及隨機指數自月初以來已陷於超賣區域，故在匯價短期若一再持穩於 1.20 關口之上，仍有望美元兌加元重新走穩。向上阻力先會回看 10 天平均線 1.2120 及 1.25 水準，關鍵則預料為 100 天平均線，上月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2560 水平。而下方支撐指向 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1680 水準。

預估波幅：

阻力 1.2125 - 1.2500 - 1.2560

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價挫跌，受累於亞洲疫情擔憂和美國可能升息

油價周三下跌逾 2 美元，至三周最低水平，因擔心亞洲新冠病例激增會削弱原油需求，以及美國通脹擔憂可能促使美國聯邦儲備理事會 (FED) 加息以減緩經濟增長。美國原油期貨下跌 2.13 美元，或 3.3%，收報每桶 63.36 美元。盤中早些時候，美國原油跌幅超過 5%。

技術圖表所見，隨著近兩個月的上升走勢，已演變出一道相當工整的上升趨向線位於 63.75，而 25 天平均線位於 64 美元，換言之，此區域當前為一重要支撐參考，由於近兩周多的時間油價正處盤整，故若後市失守此區，或見油價的調整傾向。較大支持位預估在 50 天平均線 62.70 以至 60 美元關口。阻力料為 65.40 - 66.80，本月已兩度挑戰亦未能成功，較大阻大看至 68 美元。

預估波幅：

阻力 65.40 - 66.80* - 68.00

支持 63.75/64.00 - 62.70 - 60.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)