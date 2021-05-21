 1

〈紐約匯市〉風險胃口改善 美元指數再度跌破90 澳幣、加幣反攻

鉅亨網編譯余曉惠
〈紐約匯市〉風險胃口改善 美元指數再度跌破90 澳幣、加幣反攻 (圖:AFP)
〈紐約匯市〉風險胃口改善 美元指數再度跌破90 澳幣、加幣反攻 (圖:AFP)
Tag
美元美元指數DXYFed聯準會QE澳幣加幣通膨殖利率加密貨幣比特幣以太幣以太坊避稅監管數位美元

風險驅動的漲勢吸引投資人脫手避險貨幣，美元指數 (DXY) 反彈走勢被逆轉，周四 (20 日) 跌破 90、徘徊在三個月低點附近。

美國聯準會 (Fed) 公布 4 月會議紀要，暗示將開始討論減碼量化寬鬆 (QE)，帶動 DXY 周三回升並收復 90，然而隨著市場逐漸消化內容，加上美股和加密貨幣反彈、美國公債殖利率走軟，美元再度被拋售。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 DXY 紐約尾盤下跌 0.46%，報 89.792。DXY 周二一度跌到 89.686，為 2 月 25 日以來新低。

歐元美元升值 0.37%，報 1.2219 美元美元日圓貶值 0.38%，報 108.80 日圓

Action Economics 全球貨幣分析部門執行董事 Ronald Simpson 說：「過去 24 小時我們看到的多數走勢，都是會議紀錄引發的。市場對會議紀錄和公債殖利率攀升反應過度，思考過後意識到，Fed 需要看到未來幾個月的經濟數據改善，才能開始討論縮減 QE。市場認同這一點，因此逆轉我們昨天看到的走勢。」

美元疲軟之際，澳幣加幣反攻。

澳幣美元升值 0.56% 至 0.7771 美元。澳洲周四公布強勁的 4 月就業數據，為澳元提供額外的支撐。

加幣美元尾盤升值 0.6% 至 1.2059 加幣，加拿大強勁的經濟和大宗商品近期持續上漲，帶動加幣美元攀抵 2015 年以來最高。

加密貨幣出現逢低買進的買盤，扭轉拋售潮，但尾盤稍微回吐漲幅，低於盤中高點。

美國財政部周四表示加密貨幣存在避稅可能性，將和美國國稅局 (IRS) 合作加強幣圈的法規遵循。此外，Fed 主席鮑爾表示，加密貨幣存在風險，今夏將針對數位美元展開討論。
比特幣在紐約尾盤上漲 8.9% 至 40,050 美元，前一日曾因中國禁止金融機構提供加密貨幣服務而閃崩。

以太幣 (ETH) 上漲 15.32% 至 2,811 美元。周三重挫 22.8% ，是 2020 年 3 月來最大單日跌幅。

截至周五 (21 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

相關新聞