 1

商務部半導體峰會低調舉行之際 晶片、疫苗成為美韓峰會焦點

鉅亨網編譯余曉惠
商務部半導體峰會低調舉行之際 晶片、疫苗成為美韓峰會焦點 (圖:AFP)
商務部半導體峰會低調舉行之際 晶片、疫苗成為美韓峰會焦點 (圖:AFP)
Tag
商務部美國半導體晶片晶片荒晶片短缺台積電三星文在寅拜登雷蒙多美韓南韓峰會

美國總統拜登周五 (21 日) 將在白宮會晤來訪的南韓總統文在寅，外界預料將聚焦半導體短缺、疫苗供應和中國議題。同一時間，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 舉行的半導體視訊峰會低調登場，她周五也將會晤南韓產業通商資源部部長俞明希，加強美韓間有關半導體的合作。

雷蒙多在周四半導體視訊峰會結束後向記者表示，美國政府正致力提高供需資訊透明度，呼籲國會趕快通過提升國內晶片生產的法案，「供應鏈供需現在缺乏透明性。我們試圖找出聯邦政府可以和應該扮演的角色，以提升資訊共享和預測，減緩短期衝擊。」

兩名知情人士透露，周四的會議牽涉範圍極廣，因此需要分兩個部分進行，與會者包括台積電 (TSM-US)、三星電子、蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US)、高通 (QCOM-US)、通用 (GM-US)、福特 (F-US)、Stellantis、思科 (CSCO-US)、GE(GE-US)、AT&T(T-US)、Verizon(VZ-US) 等。

雷蒙多將在下周一造訪美光 (MU-US) 在維吉尼亞州 Manassas 晶片廠，並會晤執行長 Sanjay Mehrotra。同行者還有共和黨和民主黨參議員，以及兩名參與討論的重要議員。

格芯 (GlobalFoundries) 執行長 Thomas Caulfield 周四受訪時說，晶片短缺沒有立即見效的藥物，必須透過產業政策擬定策略。

雷蒙多本月稍早表示已向台積電 (TSM-US) 等台灣企業求援，希望能優先滿足美國車廠需求，化解晶片短缺疑慮。美國總統拜登先前已在 4 月 12 日召開過半導體視訊峰會。

美國參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 周三提出修訂版草案，內容包括撥款 520 億美元緊急資金，提高未來五年的晶片產量和研發，該提案是 1200 億美元強化美國基礎和先進科技研發草案的一環。

相關個股

台積電2330台積電US-TSM蘋果US-AAPLGoogleUS-GOOGL高通US-QCOM通用汽車US-GM福特汽車US-F思科US-CSCO通用電汽公司US-GE美國電報電話公司US-TVerizonUS-VZ美光US-MU

相關新聞