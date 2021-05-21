美財政部祭加密監管警告 Fed朝數位美元邁進

週四 (20 日) 美國財政部宣布加緊對加密貨幣的監管，聯準會 (Fed) 宣布，今年夏季發布數位貨幣報告，朝向推動美元數位化發展。

美國財政部週四宣布打擊逃稅等不法加密貨幣的交易行為，要求單筆等值 10000 美元以上的加密貨幣交易必須上報至美國國稅局。

美國財政部宣布上述消息後不久，比特幣漲勢消緩，自 24 小時的高點 42,451.67 美元下滑，截稿前，比特幣暫報 39,673.72 美元。

美國財政部宣佈上述消息後不久，比特幣漲勢消緩 (圖片：鉅亨網)

美國財政部發布的新聞稿中提到：「加密貨幣為包括逃稅在內的廣泛非法活動提供便利，已構成了一個重大偵查問題，這就是為什麼 (拜登) 總統提議包括為 IRS 提供額外資源，以解決加密資產的增長。」

美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 週四稱，希望更多加密貨幣交易所的法規出台，因為加密交易所應面臨更多監管，使投資者受到更多的保護。

數位美元即將上路？

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週四宣布，Fed 將於今年夏季發布數位貨幣報告，概述 Fed 目前對數位支付的看法和央行數字貨幣 (CBDC) 的利弊。

Fed 預期在央行數字貨幣 (CBDC) 國際標準中發揮關鍵領導的作用。

鮑爾強調，數位美元將不會是基於去中心化區塊鏈的加密貨幣，僅是 Fed 發行的法定美元的數位化形式，也無法替代美元。