【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國初領失業金續創疫情爆發以來最低紀錄，美股四大指數受激勵表現強勢，終場美股四大指數呈現上漲，漲跌幅介於 + 0.55% 至 + 2.64%，其中費半指數表現最為強勢，台積電 ADR 上漲 0.78%，聯電 ADR 下跌 2.41%，特斯拉上漲 4.05%，蘋果上漲 2.26%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量增下跌，短線持續量價背離。

（2）、均線：下檔支撐為 5/18 低點 (約 15,564 點) 附近，壓力為季線 (約 16,535 點) 附近。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口縮小，短線區間震盪。

3. 櫃買指數下跌 0.99%，收在 187.2 點。短線支撐為 180 點附近，壓力為 195 點附近。

4. 觀盤重點：台股加權指數周四呈現回檔，就台股技術面，短線上上檔 10 日線及季線套牢量仍大，不過所幸外資期貨空單回補，預期指數應維持區間量縮震盪打底，不過仍要提防疫情再擴大，導致系統性風險再起，因此操作上建議靜待量縮拉回後再佈局，選股上可留意被動元件、遊戲、金融、紡織、宅經濟及高殖利率等相關個股。

5. 國內疫情升溫，全國進入三級警戒，各級學校停課改在家學習，各企業也啟動分流，因應民眾長時間宅在家、遠距上班或是學習等需求，宅經濟概念股成為當紅的吸金族群。統計最強宅經濟概念股，包括品牌筆電的宏碁（2353）、華碩（2357）；遊戲有智冠（5478）、網龍（3083）、鈊象（3293）、宇竣（3546）；宅配的宅配通（2642）、嘉里大榮（2608）；網購則有富邦媒（8454）、網家（8044）；遠距應用的圓剛（2417）、圓展（3669）等。

6. 歐美新冠疫情有趨緩跡象，全球服飾消費市場景氣漸回溫，品牌服飾廠下單動能增強。加上原物料價格上漲，加工絲、酯粒報價維持高檔；而國內疫情升溫，市場對隔離衣、防護衣需求大增，紡織股上游宏遠 (1460)、宏洲(1413)、集盛(1455)、聯發(1459) 及大東 (1441) 等股價收漲停。

7. 摩根士丹利指出，中國大陸手機銷售不如預期，半導體庫存也從下滑轉為增加，加上中芯國際等晶圓廠擴產快於預期，三利空罩頂恐讓半導體多頭派對提前結束，因此下修 2330 台積電、2454 聯發科、2303 聯電等半導體股財測。

8. 中國大陸多種黑色系商品價格 20 日重挫，包括。煉鋼的主要原料鐵礦砂與焦煤，以及螺紋鋼筋與熱軋盤元等鋼鐵產品，價格都大跌逾 5%，主因是當局宣布將加速採取多項措施，壓抑原料價格漲勢，以防通膨升高阻礙大陸經濟復甦。台股鋼鐵股昨日股價也連帶受到影響。

