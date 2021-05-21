電金傳百花齊放 台股大漲259點收16302點 周線收紅強彈475點

美股四大指數收紅，亞股今 (21) 日同步跟漲，台股在電子、金融、傳產股百花齊放的拉抬下，一度強彈近 400 點，最高來到 16431 點，其中航運族群多頭不墜，量能仍占大盤近 3 成，買氣強強滾，終場指數上漲 259.7 點，收在 16302.06 點，成功收復 10 日線，成交值 4297.03 億元，周線收紅，累計本周上漲約 475 點。

費半指數周四大漲 2.6%，台積電今日同步走高，一度漲近 2%，最高來到 577 元，盤中漲幅略收斂至 1%，收 573 元；聯發科、聯電、鴻海、台達電、大立光等電子權值股也全面走揚，為推升大盤的主要動力。

其他權值股方面，中鋼掀起多空激戰，盤中一度翻黑，終場多頭略勝一籌，上漲約 3%，收 36.2 元；富邦金首季每股賺 4.94 元，旗下富邦人壽現金滿手伺機再布局，今日股價漲逾 2%，此外，國泰金、中信金、兆豐金等也有 1% 以上的漲幅；台塑及南亞同步扮演撐盤要角。

航海王上周才歷經融資斷頭、違約交割的慘況，近來股價彈不停，貨櫃三雄今日依舊是盤面多頭指標，萬海異軍突起拉出第四根漲停，衝上 114 元改寫歷史新高，長榮、陽明也都噴出漲停，整體上市運輸類股成交值占大盤比重約 28%。

被動元件需求暢旺，禾伸堂法說會指出，目前訂單能見度達第三季，龍潭新廠預計第三季投產，年底前可望增加 20% 的 MLCC 產能，帶動今日開盤跳空漲停，打開後仍有 5% 左右的漲幅；整體被動元件廠買氣暢旺，國巨大漲逾 3%，凱美、奇力新、華新科、聚鼎等漲勢也不俗。

原料藥廠生泰 20 日遭遇祝融，部分廠房及生產線燒毀，粗估帳務財產損失 2 億元，重建至少需 8 個月，不過尚有成品約 1.2 億元，可支應銷售 3-5 個月。生泰今日股價持穩，翻紅漲近 3%，同集團的生展、生達也都在盤面上表現。