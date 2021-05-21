日本5月製造業PMI微降 報52.5 連四個月高於榮枯線

日本 2021 年 5 月的製造業採購經理人指數 (PMI) 初值報 52.5、略遜於前 (4) 月的 53.6，這也是該數據在相隔四個月後的首度下滑。雖然製造業 PMI 仍維持在榮枯線的 50 之上，卻也顯示出日本製造業景氣出現放緩的情形。

另一方面，日本 2021 年 5 月的服務業 PMI 初值報 45.7，從前 (4) 月的 49.5 出現了大幅滑落，也是 2020 年 8 月以來、前後間隔九個月的低水準。

IHS Markit 週五 (21 日) 公布了日本 au Jibun Bank 的 PMI 數據。日本 2021 年 5 月的製造業 PMI 表現雖出現下滑，但是也連續四個月維持在榮枯分水嶺的 50 之上，產出及全新的出口業務等、都朝著穩健成長的方向發展。

日本服務業 PMI 在截至 2021 年 5 月、已連續十六個月低於榮枯線 50，這也顯示出日本服務業的整體業務活動仍持續惡化。

IHS Markit 的經濟學家 Usamah Bhatti 指出，日本的 COVID-19 感染人數再度增加、還有緊急狀態命令的再次發出，都是景氣惡化的要因。然而，民間企業的僱用人數連續四個月增加，似乎並不受到採購價格高漲的影響，生產能力的增強也沒有出現下滑現象。

有關短期性的活動混亂，也應該會持續到疫情放緩、還有與緊急狀態相關的限制舉措解除為止。