日本GDP首季年減5.1% 2020年度年減4.6% 二戰後最糟

日本 2021 年第一季的國內生產毛額報季減 1.3%(初值、去除物價影響)，年率換算報年減 5.1%，相隔三個季度後再度轉為衰退。

日本 2020 年度 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 的實質 GDP 成長率報年減 4.6%，萎縮幅度超越當年金融海嘯發生的 2008 年度 (年減 3.6%)，也是第二次世界大戰後最糟的數字。

日本內閣府於 18 日 (週二) 公布最新 GDP 數據，2021 年第一季 (1 至 3 月) 的 GDP 初值在去除物價變動影響後的實質 GDP 報季減 1.3%(經季節調整)，年率換算報年減 5.1%。

日本 2021 年第一季的 GDP，由於時間上與疫情嚴重的東京等地的緊急狀態重疊，因此可觀察到個人消費低迷的現象，也壓低了整體表現。實際表現遜於 Nikkei QUICK 所整理出的民間經濟學家預測中數 (年減 4.6%)。

占日本 GDP 一半以上的個人消費較前一季減少 1.4%，在相隔三個季度後轉為減少。日本政府宣布疫情嚴重的東京等地進入緊急狀態，這也造成民眾減少外出以及餐飲店的營業時間縮短等，個人消費也因而出現萎縮。

除了個人消費外，同樣與日本國內需求息息相關的設備投資也減少 1.4% ，是相隔近兩個季度來的萎縮。由於前一季 (10 至 12 月) 的設備投資大幅增加 4.3% ，今年首季也因此回落，在通訊設備及汽車方面出現萎縮。住宅投資報季增 1.1%，增加幅度較前一季 (季增 0.1%) 更大。公共投資報季減 1.1%。