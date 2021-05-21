英國5月消費者信心指數上升 創疫情爆發以來新高

根據研究機構 GfK 在週五 (21 日) 公布的調查數據顯示，隨著英國防疫封所限制緩解，消費者的樂觀情緒持續增強，英國 5 月消費者信心指數升至 - 9，創下去年疫情爆發以來的新高。

根據 GfK 在 5 月 4 日至 5 月 13 日之間對 2,000 人進行的調查數據顯示，英國 5 月消費者信心指數從 4 月份的 - 15 升至 - 9，優於市場預期 - 12，創下 2020 年 3 月以來的新高。自 1 月份以來，該指數持續上升，主要受惠於英國新冠肺炎疫苗接種率快速上升，經濟復甦有望。

GfK 客戶策略總監 Joe Staton 表示，在 5 月份，英國的消費者信心指數已經反彈至疫情封鎖前的 - 9，彌補了疫情期間的下滑。

消費者對未來 12 個月經濟前景的樂觀程度也上升了 15 個百分點，另外，衡量消費者是否願意進行大筆購買的指標也提升了 5 個百分點。

英國首相強生 (Boris Johnson) 宣布的四階段的鬆綁計畫中，於 5 月 17 日開始進入第三階段，英國民眾將被允許在室內聚會，最多 6 個人。酒吧、餐廳、咖啡廳等也能開始在室內招待客人。強生也希望在 6 月底之前解除最後的限制。

國際貨幣基金組織 (IMF) 先前預估，英國 GDP 將在 2021 年增長 5.3%。英國央行則指出，隨著新冠肺炎封鎖限制緩解，預計本財年經濟成長 7.25%。

央行表示，在國內經濟活動不受巨大限制的情況下，預計英國經濟將在今年內回升至疫情前水準。央行首席經濟學家 Andy Haldane 認為，證據顯示，家庭和企業支出均顯著且持續增長，消費者和企業信心也持續反彈。