大通膨時代將臨？來聽聽與Fed不同的聲音

經歷去年疫情大流行後，今年許多通膨數據都出給了物價上漲的跡象，但聯準會 (Fed) 官員們卻一口咬定通膨只是「暫時性」，但是萬一 Fed 錯了呢？

彭博專欄作家 Mohamed A. El-Erian 認為，在通貨膨脹和就業數據都出乎意料下，Fed 如果堅持一個僵固的架構，政策錯誤或市場意外、甚至兩者併發的風險都可能升高。

另一位彭博專欄作家 John Authers 指出，儘管僅參照單月數據就斷言一個重大經濟趨勢的開始或結束為時尚早，但 4 月份數據不僅非常糟糕，而且令人驚愕，需要面對並深刻理解它們，由於以往沒有像疫情大流行這種規模的前例可供參考，因此，未來可能還有一些意料之外、令人不安且屬於暫時性質的數據正在醞釀中。

抽絲剝繭

Authers 指出，查看核 心 CPI 以剔除 12 個月前油價重挫的影響，可得出一個明顯的趨勢，物價水平在某幾個月急劇降到該趨勢之下，如今重新站回該趨勢之上。去年春天因疫情影響的低基數，固然在翌年會產生較高的同比數字，但 Authers 認為，如今已超過基數效應可解釋的範圍。

Authers 換一個角度來說明此事，下圖顯示 40 年來核心 CPI 的月增率變化，顯示了今年 4 月份的確出現近 40 年來最高的通貨膨脹率。

還有一些因素表明通貨膨脹可能會進一步惡化，Authers 認為，最重要的是房市的通貨膨脹，儘管房屋售價急升，但房市通貨膨脹仍只有約 2%，很難想像房市通膨會繼續維持在這麼低的水平。

而隨著疫情封鎖加速解除，可以預期房市需求也將增加，因此，儘管通膨數據中有些要素是短暫的，但經濟許多部門也有理由擔心，即將迎來最大的通貨膨脹。

Berenberg Capital Markets 分析師 Mickey Levy 也言簡意賅地說出了重點，通膨上升是暫時或長久，主要取決於總需求的軌跡，如果在經濟重啓後總需求仍然強勁，基於史無前例的貨幣和財政刺激方案，通膨壓力將不斷升高， Fed 管理通膨預期的能力將受到考驗。

謙卑面對

El-Erian 也是從令人失望的就業數據和遠超預期的通膨率撰文指出，決策者、經濟學家和華爾街應該以更加謙卑和開放的態度分析美國經濟。

El-Erian 認為，這兩個數據可能代表普遍的供給剛性伴隨著總需求在規模和範圍上的巨增，在歷史上，經濟學家發現很難預測經濟供應面的結構性變化，尤其是在需求面嚴重不確定時。

供應和需求面是否都出現結構性變化，El-Erian 建議持開放態度，Fed 一再高調地宣稱通膨上升只是暫時的，但這個論點至少到現在還沒有證據支持。

El-Erian 希望， Fed 認為通膨是暫時的觀點是先見之明，否則市場或將展開一個更加無序的過程，可能衝擊經濟福祉和導致金融動盪，El-Erian 提醒，最近的數據表明 Fed 及華爾街分析師應該多思考各種可能的情境，而非單一基準情境。

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