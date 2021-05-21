美韓元首會談 專家：取得疫苗將是文在寅首要目標

一位外交政策專家表示，南韓總統文在寅周五 (21 日) 在與美國總統拜登會談時，確保可以購買到 COVID-19 疫苗，可能是本次會談的重點。

文在寅於 19 日啟程，赴美進行 4 天的訪問，鑑於國內的壓力，疫苗可能是本次出行的重點。此外，加強兩國在高科技的合作，以及鞏固同盟關係，也將是此次會面的焦點議題。

喬治城大學教授兼副院長 Victor Cha 周五表示，南韓會將「疫苗外交」做為本次會談最重要的議題。

南韓國內由於疫情升溫，當局多次擴大社會隔離措施，國內一直向文在寅施壓，要求加快疫苗的交付速度。文在寅曾承諾要在去年 11 月達成群體免疫，但全球疫苗短缺，讓他難以實現這一想法。

根據南韓疾病預防控制局數據，大約 7.34% 的南韓人口至少接受了一劑 COVID-19 疫苗。

南韓周五批准了 Moderna 的 Covid 疫苗，這是阿斯利康、輝瑞 - BioNTech 和嬌生公司研發的 Covid 疫苗獲得批准後，第四種獲批准的疫苗。

在過去 1 個月中，鑑於日常案件仍然嚴重，南韓將社會隔離措施又延長了 3 個星期。

根據最新的官方數據，自去年初以來，南韓共報告了 134600 例確診病例，死亡 1922 人。