南韓4月通膨率報2.3% 相隔2年5個月後再度跨過2%門檻

南韓 4 月的消費者物價指數較去年同期上揚 2.3%，出現 3 年 8 個月來的最大漲幅。該國經濟在疫情影響下出現復甦，還有食品價格的上揚也都帶來影響。

南韓統計廳週二 (4 日) 發布最新消費者物價指數 (CPI)，2021 年 4 月報 107.39(2015 年 = 100)、年增 2.3%，是 2017 年 8 月 (2.5%) 以來的最大漲幅。而通膨率也是自從 2018 年 11 月 (2.0%) 以來，在相隔 2 年 5 個月後再度跨過 2% 門檻。

南韓 2020 年的 CPI 上揚率，除了 9 月的年增 1.0% 之外，其他月份都維持在 0% 水準。不過在跨入 2021 年後，前三個月表現分別落在年增 0.6%、1.1% 及 1.5%，也在 4 月時再度來到 2.3% 出現明顯增長。

南韓 4 月的通膨率之所以出現明顯上揚，主要與去年第二季的物價水準出現異常低落有關，這也容易讓人誤會今年 4 月的通膨表現優異。去年 4 到 6 月的南韓 CPI 成長率分別落在 0.1%、-0.3% 以及 0% 表現慘淡，當時遭遇到肺炎疫情帶來的嚴重衝擊。

加上去年發生的農作物欠收以及禽流感，至今仍帶來不良影響，這也使得農畜水產價格較去年同期上揚 13.1%，自今年 1 月起也一直維持著 2 位數的上揚率。

持續上揚的原油價格也開始反映在南韓國內物價，4 月份的石油類價格年增 13.4%，出現 2017 年 3 月 (14.4%) 以來的最大漲幅。到今年 2 月為止，石油類價格對於平抑物價帶來貢獻，3 月時的石油類價格漲幅只停留在年增 1.3%。

工業產品價格也受到石油類價格的上揚影響，上揚了 2.3%。南韓工業產品從去年 4 月起連續下滑 11 個月，也終於在 3 月出現回彈。

南韓統計廳的官員認為，在國際原油價格上揚還有經濟心理改善等上揚因素影響下，物價在短期內持續走揚的可能性高；並預測下半年應該會走向平穩。