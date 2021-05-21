太陽能上游成本持續走揚 下游模組價格僅漲3%

研調機構 EnergyTrend 指出，本周太陽能供應鏈價格持續高漲，尤其上游的矽料、矽晶圓價格漲幅最高皆達 1 成以上，電池也有 4-9% 的漲幅，不過模組受終端需求疲軟影響，漲幅為整體供應鏈環節中最低，僅 3% 內，業者進退兩難。

EnergyTrend 表示，本周矽料供不應求的狀態超出市場預期，報價漲勢不減，且下游採購方主動抬價，期望以高價求得料源，推升單多晶矽料同步上漲，本周單晶價格上漲 12.9%，多晶也上漲 13.33%。

矽晶圓方面，由於上游矽料成本持續攀升，多數矽晶圓企業也紛紛跟進調漲，大廠隆基近期就公布新定價，新價格漲幅高達 10-12%，推動 G1、M6 與 M10 價格分別上漲 2.38%、2.3% 與 10.91%。

電池也隨著矽料、矽晶圓成本不斷增加，龍頭企業率先調漲報價，二三線電池廠也跟進，推動 G1、M6 以及 M10 價格皆達 4% 以上，分別達 4.17%、8.89% 以及 8.79%。

不過，模組受終端需求疲軟影響，先前與下游系統廠商議的價格比現在更低，業者幾乎無利可圖，儘管有調漲價格，但幅度也僅在 3% 內，雙方恐面臨重新議價，模組業者也進退兩難。