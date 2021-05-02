元晶營運報捷 拿下美電動車大廠旗下太陽能電池大單

元晶 (6443-TW) 衝刺太陽能電池技術報捷，傳出拿下美系電動車大廠旗下太陽能事業訂單，並成為主要供應商，第一年訂單量高達 200-300MW，相當於元晶現有電池產能的三分之一，此外元晶更取得該電動車大廠旗下電動車事業相關訂單，成美系電動車大廠整合能源版圖的重要合作夥伴。

對於市場傳聞，元晶不評論單一客戶狀況，僅強調公司不會放棄國際市場，對產品銷售及開發抱持開放心態，伺機與國際大廠合作高階產品。

美系電動車大廠自合併太陽能公司以來，便積極整合新能源，期望一手包辦太陽能屋頂、儲能裝置與電動車商機，實現能源整合大計畫，該大廠在 2016 年時率先找上日本 Panasonic 共組合資公司，但由於 Panasonic 在規格、外觀設計上，遲遲無法滿足要求，雙方合作也破局。

不過，美系電動車大廠並未因此放棄太陽能屋頂計畫，在 2019 年找上元晶，共同開發第二代太陽能屋頂，讓屋頂不必在舊有屋瓦上建立厚重的太陽能模組，而是直接結合太陽能電池 + 屋瓦，提供耐冰雹衝擊、抗風、防焰等功效，達成一片多用的功效。

元晶也成台廠首家與該美系大廠在太陽能上合作的業者，並擔綱主要供應商，據悉，該美系業者 4 月中更派員親自來台，除了鞏固晶片料源，更重要是與元晶高層會面，期望加快雙方合作腳步。

元晶去年底才宣布斥逾 7 億元，在新竹湖口太陽能電池廠新設大尺寸產線，強化市場競爭力，新設備預計第二季進駐完畢，並進入小量試產及客戶驗證，時程與美系客戶來台不謀而合。

此次元晶新產能加入後，大尺寸電池產能估可拉升至 750-800MW，年增幅 6 成，最快下半年大規模量產，屆時業績可望跳增，且因其為客製化產品，毛利率優於一般標準化產品，產品結構可望更好，後續更可隨著太陽能屋頂市場擴張，訂單週期長，平衡淡旺季業績落差。

此外，元晶也獲通訊服務、新能源車合作，其中，通訊服務與基地台同屬敏感資訊，客戶為避開中國供應鏈，找上元晶合作，能源車則共同開發用於汽車天窗的太陽能板，接軌國際發展趨勢，搶進車用前裝市場，均可成為未來潛力新動能。

元晶作為該電動車大廠的垂直整合首要夥伴，今年隨著客製化新品開始出貨，將明顯挹注營收、獲利，未來更可受惠客戶銷售增加，以及新品陸續問世，搭上全球能源轉型列車。