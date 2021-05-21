〈鴻海股東報告書〉劉揚偉：後疫情宅經濟 將成支撐市場成長動能

除了 3+3 轉型有成外，在既有的資通訊 (ICT) 產品領域，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉認為，未來的後疫情時代，預估將由宅經濟支撐 ICT 市場的成長動能；此外，5G 通訊基礎建設發展，許多客戶在消費終端也開始陸續推出新品，也是帶動公司下一波成長動能。

劉揚偉表示，去年雖然大環境受新冠疫情影響，但鴻海憑藉選擇「對的客戶、對的產品、對的時機」的準則下，挑選具成長性且獲利穩定的電子產品，仍繳出了一張不錯的成績單。

受新冠疫情影響，劉揚偉認為，居家辦公、居家娛樂等宅經濟持續發燒，帶動從雲端的伺服器與網路通訊，到終端的平板電腦、筆記型電腦遊戲機等的需求顯著成長，未來的後疫情時代，預估也將是由宅經濟支撐 ICT 市場的成長動能。

而占鴻海營收比重最高的智慧型手機，劉揚偉表示，雖然硬體發展多年，但高階產品差異化和創新仍持續發生，手機外型越來越輕薄、功能增加，零組件與機構的複雜度和精密度更勝以往外，也進一步衍生出穿戴式裝置等生態系產品。

此外，5G 通訊基礎建設的發展下，許多客戶在消費終端也開始陸續推出新產品，劉揚偉強調，鴻海擁有高度垂直整合及量產能力，可協助品牌客戶提升競爭力，可在未來創造出更多發展機會，且在彈性、深度、廣度與速度，在滿足客戶不同需求上，集團的優勢讓競爭對手短期內難以超越。

產能方面，因應「區域化製造」的產業發展趨勢，鴻海也持續加碼投資台灣、中國、越南、印度、墨西哥、美國等地，配合客戶朝區域製造發展，採取在地化的策略，加強跨國製造的佈局深度。