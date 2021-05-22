〈能源盤後〉颶風季似將提早開跑 推升原油 但本週仍收低

週五 (21 日) 交易， 原油期貨價格上漲，係因墨西哥灣可能形成風暴帶來支撐力，但本週原油價格仍收低，部分係因伊朗核協有取得進展的跡象，這可能導致原油的全球市場供應增加。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「伊朗石油返回市場的可能性對本週石油價格構成壓力，但週五墨西哥灣的天氣系統發展帶來提振。這熱帶擾動提醒我們，大西洋颶風季就要來了，且似乎想要提早開跑。」颶風季通常以 6 月 1 日正式開始，可能會導致該地區的能源生產和煉油活動中斷。

美國颶風中心週五告警，墨西哥灣地區出現熱帶擾動，若擾動增強，可能發展成短暫的熱帶低氣壓或風暴，接著朝墨西哥灣西北部內陸移動。

在此之前，美國國家海洋與大氣管理局 (NOAA) 曾預期會出現另一個「高於正常」的大西洋颶風季，但專家曾認為風暴活動不會到 2020 年所見的歷史性水準。

Flynn 表示，展望下週，原油交易者可能會聚焦伊朗協議，「但也會對陣亡將士紀念日假期的預期需求有所了解，該假日是夏日駕駛旺季的非正式開端。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.64 美元或近 2.7%，收每桶 63.58 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.33 美元或 2%，收每桶 66.44 美元。

然而，根據道瓊市場數據，本週 WTI 原油最近月價格仍下跌 2.7%，Brent 原油價格則收低 3.3%。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「伊朗聲稱核協取得進展，但就目前而言，交易者有效地擱置了伊朗的評論。」

根據 S&P Global Platts，美國國務院發言人週四表示，「核協仍存有許多挑戰。」

Raj 表示，「這樣的評論讓伊朗的聲明看起來似乎偏向政治化而非實質事實，週四石油走跌就是因為被伊朗聲明給騙了。」

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 報告提到，處理核協的歐盟外交官表示，在本週稍早最新一輪討論落幕後，有信心雙方將達成協議。

據路透社報導，伊朗總統 Hassan Rouhani 週四表示，美國已準備好解除制裁，但美方並無證實此點。

「如果對伊朗實施的石油制裁真的解除，那麼可能會有高達 200 萬桶 / 日的原油供應量湧向市場。」Fritsch 說。

他提到，在美國退出 JCPOA 協議且恢復制裁伊朗石油出口之前，2016 年 4 月至 2018 年 7 月期間，伊朗平均每日出口 220 萬桶原油，而在實施制裁後，伊朗出口量一落千丈，下降至平均每日少許幾千桶。

伊朗增加的石油出口量可能大概等於 IEA 預估的第四季供應缺口。因此 OPEC + 將無須進一步擴大產量以防止市場緊縮。

與此同時，印度情況改善也正面提振了週五石油的市場情緒。「印度仍是大眾焦點，印度疫情的發展情況將決定石油近期價格方向。」

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