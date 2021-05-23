美經濟復甦、庫存縮減 瑞銀：原油價格下半年重回75美元

美國經濟邁向復甦之路、國際庫存減少，可望推升國際油價反彈，瑞銀財富管理投資總監辦公室預期，隨著庫存與閒置產能逐漸減少，可望支撐油價在下半年反彈，重新站回 7 字頭，上看 75 美元。

美國聯準會打算在未來幾次的政策會議上討論縮減買債規模，也使得全球風險資產加大波動，儘管布蘭特原油價格回跌，但預估在全球石油庫存及閒置產能逐漸減少下，可望支撐油價反彈。

瑞銀表示，受疫情影響，印度最大煉油商的產能利用率從 4 月的 96% 降至 84%，市場擔憂石油需求持續疲軟；同時，伊朗在核談判取得進展，如果美國同意解除對伊朗的制裁，預期石油供應將會增加。

整體而言，飽受疫情所苦的印度、印尼與台灣等市場能源需求，受疫情影響而減少，但德國、法國、意大利及英國等歐洲國家逐漸鬆綁防疫禁令，交通活動回升可望提升用油需求。

瑞銀分析，目前全球石油庫存量從今年初以來穩定降低，從此趨勢推測，預估庫存量將在今年中前重返疫情前水準，加上石油輸出國組織及聯盟 (OPEC+) 對市場保持謹慎看法，預期將會有順序的鬆綁減產協議。

根據國際能源署資料，包括美國、日本、北歐、新加坡及阿聯酋的石油及相關產品庫存，一季中就減少 1.9 億桶，也就是每日減少約 211 萬桶，考慮到中國一季度庫存可能有所增加，預計全球每日供應缺口為 150 萬桶。

瑞銀表示，當全球石油需求繼續不均衡上升，供給增長預期將不超越需求，預估市場今年可能出現每天供不應求 150 萬桶情況，推測布倫蘭特原油價格還是有機會在今年下半年挑戰 75 美元。