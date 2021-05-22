〈貴金屬盤後〉遲未突破1900美元 市場獲利了結 黃金6連漲止步 但仍連3週收高 ​

週五 (21 日) 交易， 黃金期貨價格下跌，終止了連續 6 日的漲勢，但本週仍連續第三週收高。

Insignia Consultants. 研究主管 Chintan Karnani 表示，黃金週五下跌是因為「週末獲利了結」，加上對黃金無法突破關鍵 1900 美元關卡的失望情緒影響，但黃金 ETF 需求增加是「未來一週黃金價格的正面跡象。」

黃金價格週四收在 4 個月以上最高點，且日線創下 2020 年 7 月以降最長漲勢。

GraniteShares 投資組合的經理 Jeff Klearman 表示，「Fed 未來幾個月的行徑越來越不明確，以及該行徑對通膨和美股水準的影響也不明確，這有助於支撐金價。」

他提到，「Fed 不斷聲明在緊縮貨幣政策時，會維持利率在貼近 0 一段時間，倘若有必要會首先削減公債和抵押債券回購規模。由於通膨高於預期，已經讓股市動盪不安，Fed 可能有必要提早升息，這樣的考量提高了投資者購入黃金作為避險投資的需求。」

同理，「比特幣和其他加密貨幣也因同樣的不確定性而急遽大跌，因而拖累美股，這可能導致加密貨幣投資者對加密貨幣『取代黃金』的說法失去信心，而快速奔向黃金作為避險投資。」Klearman 說。

與此同時，美元的強勢也推動了黃金的整體上漲。 ICE 美元指數本月下降 1% 以上，且本季跌幅超過 3%。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 5.20 美元或 0.3%，收每盎司 1876.70 美元。

7 月白銀期貨價格下跌 58 美分或 2.1%，收每盎司近 27.49 美元。

道瓊市場數據顯示，本週交易最活躍的黃金期貨價格仍上漲 2.1%，為連續第三週上漲；白銀本週上漲 0.4%。

黃金價格自 1 月初以來，尚未突破 1900 美元關卡。

但 Klearman 認為，在某些情況下，黃金可能會設法穩穩攀升至該價位以上，包括「Fed 維持積極量化寬鬆的能力或意願之不明確性。」

「此外，數據證實通膨不僅僅是暫時現象，Fed 可能將被迫提早行動，這點也會提高美股和加密貨幣的波動性，轉而支撐黃金價格。」

其他金屬商品交易

7 月交割的銅期貨價格下跌 1.9%，收每磅近 4.48 美元，本週收低 3.7%。

7 月交割的白金期貨價格下跌約 3%，收每盎司 1169.40 美元，本週收低 4.4%。

6 月交割的鈀金期貨價格下跌 3.3%，收每磅 2775 美元，本週收低 4.1%。

9 月交割的鈀金期貨價格下跌 3.3%，收每磅 2784.70 美元。

銅礦價格到週二止漲逾 1.5%，但週三在中國宣布將採取行動以防止「不合理的漲價」後，又大跌 3%。Klearman 補充，中國占全球銅礦消費量一半。

Metals Focus 於本週稍早估計，今年白金將仍會供應過剩，但鈀金的供應缺口也將擴大。