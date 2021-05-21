巴里克黃金CEO：作為價值儲存工具 加密貨幣不如黃金

金礦商巴里克黃金 (Barrick Gold) 執行長 Mark Bristow 在週四 (20 日) 表示，若是要作為價值儲存的工具，加密貨幣並不會是一個比黃金更好的選擇。

報導指出，對比特幣看多的人士認為，有鑒於這種數位貨幣的供應有限以及驚人的成長，可以將其視為比黃金更好對抗通貨膨脹的避險工具。不過，Bristow 並不認同這樣的說法，他在接受採訪時批評，這種投機性資產的波動性太高，不能夠被作為避險投資。

Bristow 說道：「沒有人可以去印製黃金，但我們仍然可以製造加密貨幣。」

報導指出，比特幣必須通過數位方式進行開採，供應量限制在 2100 萬枚。根據加密貨幣區塊鏈服務商 Blockchain 的數據顯示，目前有超過 1900 萬枚比特幣正在流通當中。

至於黃金方面，根據美國地質調查局的統計，迄今為止已經開採了約 24.4 萬噸黃金。Bristow 認為，黃金仍然具有稀有性。

外匯經紀商 Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，今年夏天金價有可能上揚，主因在於於美國新一輪刺激政策可能擴大開支，以及中美兩國關係緊張，可能推升黃金避險的需求。另外，經濟復甦可能不如市場預期，特別是上週公佈的美國 4 月非農就業報告低於預期。

他認為，若是出現經濟成長放緩的跡象，將有利於金價，因為美國的貨幣寬鬆政策很可能將因此持續更長的時間，金價在短期內有望上看每盎司 1,900 美元。

金價在過去一週上漲了約 3%，較去年同期上漲了約 5%。巴里克黃金 (GOLD-US) 股價在週四收漲 0.89% 至 24.81 美元。年初迄今，該股上漲了 9%。