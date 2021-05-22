Fed鷹派加一 哈克主張應盡早討論減碼QE

美國聯準會 (Fed) 出現第二名呼籲盡快開始討論縮減量化寬鬆 (QE) 的官員，費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周五 (21 日) 表示，應該開始討論減碼 QE 的最佳方式，這類討論「宜早不宜遲」，加入達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 的行列。

哈克在華盛頓郵報舉行的虛擬活動中提及縮減 QE，「我們應該開始討論減碼，我屬於『宜早不宜遲』的陣營。」

在哈克之前，Fed 官員中只有卡普蘭透露有意願開始討論減碼。

哈克說，在縮減貨幣刺激之前，要先看到勞動力市場「持續強勁」，以及通膨持續朝 2% 目標邁進。此外，如果真的開始討論減碼，討論應該和抵押擔保證券 (MBS) 有關。一些經濟學家表示，考量到美國房市極為強勁，Fed 有必要考慮是否繼續購買 MBS。

Fed 目前每月收購 800 億美元公債和 400 億美元 MBS，並把基準利率保持在接近零的門檻。

市場正在尋找 Fed 何時開始縮減購債的蛛絲馬跡。根據周三公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC)4 月會議紀錄內容，Fed 暗示可能將要開始討論調整購債步調。

但那場會議後，美國勞工部公布 4 月非農就業人口新增 26.6 萬人，只有市場預估的四分之一，似乎沖淡了收緊政策的急迫性。

5 月就業報告恐仍疲軟

達拉斯聯準銀行周五公布的數據顯示就業成長減弱，似乎預告 5 月非農就業成長也將欲振乏力。卡普蘭表示，美國企業聘僱需求依然超過人力供給，4 月的問題到了 5 月仍存在。

目前 Fed 立場仍鴿派。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic)、里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周五都表示，需要看到企業進一步增聘人手，才準備開始討論減碼。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 也說，推升美國通膨的因素可能在明年初減弱。