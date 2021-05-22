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美韓峰會達成疫苗合作 聯合聲明提及台海穩定重要性

鉅亨網編譯余曉惠
美韓峰會達成疫苗合作 聯合聲明提及台海穩定重要性　(圖:AFP)
美韓峰會達成疫苗合作 聯合聲明提及台海穩定重要性　(圖:AFP)
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美國總統拜登在美東周五 (21 日) 會晤南韓總統文在寅，雙方承諾在朝鮮半島去核化、疫苗和半導體等方面攜手合作，聯合聲明中提及區域穩定至關重要，包括台海和平穩定以及南海航行自由，但避免直接提及中國。

兩人在聯合聲明中說，美國和南韓承諾維護印太自由和開放，保持區域和平和穩定，包括在南海等地區的航行自由，同時強調維持台海和平穩定的重要性。

拜登並在聯合記者會中直接提到台海和平穩定，文在寅在發言時則未直接談到此事，直到記者提問，南韓是否受到拜登政府施壓而需對中國更強硬，文在寅表示「沒有這種壓力」，並說，美韓雙方同意台海情勢的重要性，尤其是中國和台灣的特殊性，因此決定在此議題上「更密切合作」。

拜登和文在寅也同意，透過共同投資和研發合作，一同提高全球汽車晶片供應，和支持美韓兩國的先進半導體生產。

在聯合記者會上，拜登承諾提供新冠疫苗給南韓 50 萬軍人施打，而南韓將生產美國研發的疫苗，提升全球產量。

文在寅是拜登上任後第二個訪美的外國領袖，除了上述議題，兩人也相當關切朝鮮半島局勢。拜登表示，朝鮮半島無核化是雙方共同目標，任命美國前駐韓大使金星容（Sung Kim）為北韓特使。

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