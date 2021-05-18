Colonial恢復營運 燃油仍短缺 美汽油價格飆7年新高

儘管遭受駭客攻擊的美東主要輸油系統 Colonial 上周已恢復運作，但復原速度緩慢，東南部許多加油站仍有燃油短缺現象，使美國汽油價格周一 (17 日) 創下 7 年新高。

5 月初 Colonial Pipeline 遭駭被迫關閉長 8900 公里的輸油系統，一時之間影響自墨西哥灣沿岸運送數百萬桶汽油、柴油和飛機燃料至美國東海岸的時程，民眾爭相前往加油站加油，導致燃油短缺。

上周統計有超過 1.5 萬家加油站沒有燃料，儘管 Colonial 已恢復營運，據追蹤公司 GasBuddy 數據，周一仍有 11667 家加油站沒有燃油。

民眾加油需求暴增一度導致華盛頓特區 9 成加油站用盡，截至周一，該比率下降至 69%。GasBuddy 表示，北卡羅萊納州短缺比例下降到 50% 以上，而南卡羅萊納、喬治亞和維吉尼亞州則已低於 5 成。

根據美國汽車協會 (AAA) 數據，燃油短缺仍未完全恢復，周一美國汽油價格上漲至每加侖 3.045 美元，創 2014 年 10 月以來的最高價。

GasBuddy 表示，北卡燃油每加侖平均價格較前一周上漲 20 美分。而南卡、維吉尼亞和喬治亞州的價格每加侖也上漲近 20 美分。

AAA 發言人 Jeanette McGee 表示，碼頭、加油站的加油強勁需求仍存在，美國東南部本周供應緊張仍將持續，預計到本周末開始趨穩，不過，在陣亡將士紀念日假期前恐再出現波動。

Colonial 發言人 Eric Abercrombie 上周末表示，儘管供應鏈要完全趕上需求還需要一些時間，該公司目前正以正常價格運輸，周一陸續將產能分配給使用該生產線的公司。