〈觀察〉國內疫情升溫 銀行今年獲利成長恐再添變數

國內疫情升溫，連續 9 天每天本土病例破百，隨著疫情警戒提升，店家陸續暫停營業防疫，勢將衝擊內需消費表現，在疫情、水情隨與電力等三大變數干擾下，恐削弱今年 GDP 表現，也為銀行今年獲利動能增添新變數。

去年受新冠肺炎疫情影響，各國陸續啟動封城，連帶影響銀行海外獲利，我國靠著半導體優勢拉抬出口，加上政府積極紓困與振興保住內需，在出口與內需兩大支柱支撐下，推升去 (2020) 年 GDP 來到 3.11%，主計總處日前預估，今年第一季 GDP 預估值可望達 8.16%，創下 10 年來新高。

未料，國內疫情突然急轉直下，隨著社區感染蔓延、確診人數攀升，政府因應防疫祭出三級警戒的管控措施，部分行業因應防疫只能暫停營業，或是縮小營業規模，外銀預估，受本土疫情升溫影響，第二季內需消費恐較去年同期減少約 10%。

銀行獲利與經濟表現密切連動，每年放款成長目標也以 GDP 為基礎進行調整，去年受疫情、降息等因素衝擊，迫使銀行不得不下修獲利目標數，降低對員工的衝擊。

回顧今年初，銀行看好國內疫情穩定控制，在出口暢旺、台商回流與內需回溫的情況下，今年放款與獲利動能可望逐漸穩定成長，部分銀行更樂觀訂出高成長目標，希望能一掃疫情陰霾，重拾成長動能。

如今在本土疫情持續升溫，且暫時還看不到趨緩的情況下，銀行原本期待的疫情穩定、企業信評提升、呆帳提存回沖等期望恐將落空，在疫情肆虐的當下，銀行今年恐將持續面臨獲利衰退的壓力。