〈台股盤中〉航海王領軍一度翻紅 電子比重低於3成估量僅4000億元

國內疫情持續升溫，周末再增加逾 500 例「校正回歸」病例，拖累台股今 (24) 日早盤一度下挫 166 點，不過傳產族群奮起，航運股領軍大盤一度翻紅，成交比重達逾 4 成，電子族股人氣低迷，成交比重不到 3 成，由於國內疫情發展仍不明朗，短線仍以盤整格局為主，預估成交量縮小至約 4000 億元。

電子權值股持續疲弱，電子權值股台積電、鴻海、大立光跌幅均在 1% 上下，壓抑大盤表現，聯發科、台達電、南亞科、瑞昱、力成、瑞儀等也跌逾 1%，國泰金、中信金等金融族群也相對疲弱。

高價股中，除大立光維持盤下震盪，股王矽力 - KY 強漲近半根停板，激勵其他高價 IC 設計族群全面走強，信驊、譜瑞 - KY、祥碩等均力守盤上，其他富邦媒、亞德克 - KY 表現也不俗。

盤面資金持續流向航運、鋼鐵，航運股中櫃、中航、四維航、台航、裕民均亮燈漲停，萬海、建新國際、陽明、長榮漲幅也均超過半根停板；鋼鐵指標股中鋼盤中也由黑翻紅，帶動春雨、中鴻、燁興、燁輝、新光鋼漲幅均有 3%。

另一方面，隨著國內疫情持續升溫，防疫概念股續強，基亞、泰博、亞諾法、寶齡富錦、永昕、高端疫苗、雃博、東洋等漲幅均超過 3%。

觀察盤面 19 大類股，航運股占大盤資金比重衝上逾 4 成，電子資金比重則低於 3 成，整體資金仍偏重航運等傳產族群，法人認為，受美股通膨隱憂、政府基建縮水衝擊，加上國內疫情蔓延，預期台股短線仍將以盤整格局為主。